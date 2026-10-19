Қазақстан Азия Пара ойындарының алғашқы алтынын жеңіп алды

19 Қазан 2026, 10:57
АВТОР
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Туризм және спорт министрлігі 19 Қазан 2026, 10:57
19 Қазан 2026, 10:57
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Фото: Туризм және спорт министрлігі

Қазақстандық спортшы Еркін Ғаббасов Айчи-Нагоя қаласында өтіп жатқан Азия Пара ойындарында ел қоржынына алғашқы алтын медальді салды, деп хабарлайды BAQ.KZ.

Туризм және спорт министрлігінің хабарлауынша, параспортшы пневматикалық винтовкадан 10 метр қашықтыққа нысана көздеуден R1 дисциплинасында 249,1 ұпай жинап, жарыс чемпионы атанды. Сонымен қатар ол жарыс рекордын жаңартып, 2028 жылы Лос-Анджелесте өтетін Паралимпиада ойындарына жолдама алды.

Күміс жүлде 248 ұпай жинаған оңтүстіккореялық Пак Джинхоға бұйырса, оның отандасы Ли Джанхо 226 ұпаймен қола медаль иеленді.

Айта кетейік, Еркін Ғаббасов бұған дейін Паралимпиада ойындарында пара нысана көздеуден күміс жүлдеге қол жеткізген.

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