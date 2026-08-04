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  • Қазақстан академиялық ескек есуден U19 әлем чемпионатында бақ сынайды

Қазақстан академиялық ескек есуден U19 әлем чемпионатында бақ сынайды

Әлем біріншілігінде Қазақстан атынан екі спортшы сынға түседі. Семён Первушкин және Дмитрий Ануприев ел намысын қорғайды.

4 Тамыз 2026, 22:50
АВТОР
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gov/kz 4 Тамыз 2026, 22:50
4 Тамыз 2026, 22:50
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Фото: gov/kz
6 тамызда Болгарияның Пловдив қаласында академиялық ескек есуден 19 жасқа дейінгі спортшылар арасында әлем чемпионаты басталады.

Әлем біріншілігінде Қазақстан атынан екі спортшы сынға түседі. Семён Первушкин және Дмитрий Ануприев ел намысын қорғайды.

Отандастарымыз ерлер арасындағы жұптық сайыста өнер көрсетеді.

Айта кетейік, әлем чемпионаты 9 тамызға дейін жалғасады.

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