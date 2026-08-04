Қазақстан академиялық ескек есуден U19 әлем чемпионатында бақ сынайды
Әлем біріншілігінде Қазақстан атынан екі спортшы сынға түседі. Семён Первушкин және Дмитрий Ануприев ел намысын қорғайды.
4 Тамыз 2026, 22:50
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4 Тамыз 2026, 22:504 Тамыз 2026, 22:50
101Фото: gov/kz
6 тамызда Болгарияның Пловдив қаласында академиялық ескек есуден 19 жасқа дейінгі спортшылар арасында әлем чемпионаты басталады.
Әлем біріншілігінде Қазақстан атынан екі спортшы сынға түседі. Семён Первушкин және Дмитрий Ануприев ел намысын қорғайды.
Отандастарымыз ерлер арасындағы жұптық сайыста өнер көрсетеді.
Айта кетейік, әлем чемпионаты 9 тамызға дейін жалғасады.
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