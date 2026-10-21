Қазақстан 155 млрд доллардан астам инвестиция тартты: Қаржы қай салаларға бағытталып жатыр?
Сегіз ірі фармацевтикалық жоба, агроөнеркәсіптік кешендегі жүзден астам бастама, жаңа металлургиялық кәсіпорындар мен жасанды интеллект инфрақұрылымы – Қазақстан инвесторлармен ынтымақтастық бағыттарын кеңейтіп келеді. Басты басымдық дайын өнім шығаруға және шикізатты терең өңдеуге берілуде. Бұл туралы BAQ.KZ Сыртқы істер министрлігінің материалдарына сілтеме жасап хабарлады.
Ведомствоның мәліметінше, 2019–2026 жылдар аралығында елге 155 млрд доллардан астам тікелей шетелдік инвестиция тартылған. Инвестициялық саясаттың жаңа кезеңі экономиканы әртараптандыруға, өнеркәсіпті дамытуға, шикізаттық емес экспортты ұлғайтуға және қосылған құны жоғары өнім өндіретін кәсіпорындар ашуға бағытталған.
Сыртқы істер министрлігінің атап өтуінше, жаңа жобаларды тарту Мемлекет басшысының бастамасымен жүзеге асырылып жатқан көпжақты ынтымақтастықтың негізгі бағыттарының біріне айналды. Президенттің халықаралық сапарлары мен келіссөздері барысында іріктелген жобалар мен жасалған келісімдер шетелдік капитал ағынын арттыруға ықпал етуде.
Дәрі-дәрмек өндірісі: шетелдік жеткізілімдерге тәуелділікті азайту
Инвестициялық саясаттың негізгі міндеттерінің бірі – отандық дәрі-дәрмек өндірісін кеңейту. Сыртқы істер министрлігінің деректеріне сәйкес, қазіргі уақытта Қазақстан дәрілік препараттардың 80 пайыздан астамын импорттайды. Мемлекет басшысы ішкі нарықтағы отандық өнім үлесін 50 пайызға дейін жеткізу міндетін қойды.
2026 жылы фармацевтика саласындағы сегіз ірі инвестициялық жоба бойынша келісімдер жасалды. Оларды жүзеге асыру еліміздің дәрі-дәрмек қауіпсіздігін нығайтып, денсаулық сақтау жүйесінің шетелдік жеткізілімдердегі үзілістерге төзімділігін арттыруға тиіс.
Ведомствоның болжамынша, жаңа өндіріс орындары жұмыс орындарын ашуға және сапалы дәрілік препараттардың қолжетімділігін арттыруға мүмкіндік береді. Сонымен қатар саланың дамуы қазақстандық дәрі-дәрмектерді Орталық Азия елдеріне және басқа да мемлекеттерге экспорттауға жол ашады.
Шикізаттың орнына дайын өнім: агросекторда қандай өзгерістер бар?
Агроөнеркәсіптік кешенде фермалар құрудан бастап ауыл шаруашылығы өнімдерін терең өңдеуге дейінгі бағыттарды қамтитын 100-ден астам жоба жүзеге асырылып жатыр.
Негізгі мақсат – отандық шикізаттан дайын өнімді көбірек өндіру. Мәселен, астықты шетелге сатумен шектелмей, оны ел ішінде өңдеу көзделген. Сыртқы істер министрлігінің бағалауынша, мұндай тәсіл әр тонна шикізаттан алынатын өнімнің құнын бірнеше есе арттыруға, өңдеу кәсіпорындарын дамытуға және қазақстандық ауыл шаруашылығы өндірушілерінің өнімдеріне тұрақты сұраныс қалыптастыруға мүмкіндік береді.
Ірі шетелдік жобалардың қатарында ведомство Dalian Hesheng Holdings, Fufeng Group және Tiryaki Agro компанияларының бастамаларын атап өтті.
Сондай-ақ Алматы облысында ірімшік өндіретін Solico Group жобасына ерекше назар аударылды. Сыртқы істер министрлігінің материалдарында компания араб инвесторы ретінде көрсетілген. Бұл өндіріс орнының құрылуы қазақстандық өнімнің әлемдік нарыққа шығуына жасалған қадам ретінде бағаланады.
Ведомствоның мәліметінше, Mars, Carlsberg, PepsiCo және Coca-Cola сияқты трансұлттық компаниялар да Қазақстанның тамақ өнеркәсібі мен экспорттық әлеуетін дамытуға үлес қосып келеді.
Мыс, алтын және кокс: өңдеу өндірісін ел ішінде дамыту көзделген
Тау-кен металлургия кешенінде инвестициялар қолданыстағы кәсіпорындарды жаңғыртуға және жаңа зауыттар салуға бағытталуда. Негізгі мақсат – металл мен қосылған құны жоғары дайын бұйымдар өндірісін ұлғайтып, саланың бастапқы кен жеткізіліміне тәуелділігін біртіндеп азайту.
Балқаш қаласында құны 750 млрд теңгені құрайтын «Qazaq Smelter» ЖШС мыс балқыту зауытын іске қосу жоспарланып отыр. Кәсіпорын тазартылған катодты мыс өндірісін ұлғайтуға тиіс. Сыртқы істер министрлігінің материалдарында келтірілген бағалауға сәйкес, озық технологияларды қолдану өңірдегі зиянды шығарындылар көлемін 12 есе қысқартуға мүмкіндік береді.
Павлодар облысында 600 млн доллар инвестиция тартылған Ертіс гидрометаллургиялық комбинатының құрылысы жүргізіліп жатыр. Жобаға стратегиялық қолдау мәртебесі берілген.
Кәсіпорында өңдеуге төзімді алтын концентраттарын қайта өңдеу үшін автоклавтық тотықтыру технологиясын қолдану жоспарланған. Ведомствоның мәліметінше, бұл технология алтын өндірудің толық өндірістік циклін Қазақстан аумағында жүзеге асыруға мүмкіндік береді.
Тағы бір маңызды бағыт – көмір химиясы. 2026 жылы Қарағанды облысында металлургиялық кокс өндіретін зауыт салу туралы келісім жасалды. Кәсіпорынның жобалық қуаты жылына 1 млн тоннаны құрайды. Жоба шикізатты терең өңдеуге және қосылған құны жоғары өнім шығаруға бағытталған.
Өнеркәсіптік келісімдер және халықаралық компаниялардың үлесі
Сыртқы істер министрлігі швейцариялық Stadler, француздық Alstom және америкалық Wabtec компанияларының жобаларын ерекше атап өтеді. Аталған жобалар бойынша құжаттар мен келісімдер Мемлекет басшысының 2021, 2022 және 2025 жылдардағы екіжақты кездесулері барысында тиісінше жасалған.
Ведомствоның бағалауынша, бұл жобалар өнеркәсіптің дамуына және ел ішіндегі қосылған құн үлесінің артуына серпін берді. Яғни өнім құнының Қазақстан аумағында қалыптасатын бөлігі ұлғайды. Сыртқы істер министрлігі олардың ықпалын жалпы ішкі өнімнің өсуіне қосқан үлесімен де байланыстырады.
Мұндай өндіріс орындарын дамыту дайын өнім экспортын кеңейтуге мүмкіндік береді деп күтілуде. Нәтижесінде сауда балансына оң әсер етіп, салық түсімдерін арттыруға және экономиканы технологиялық жаңғыртуға жол ашылады.
Екібастұз: цифрлық қызметтер экспортын дамытуға арналған инфрақұрылым
Қазақстан зауыттармен қатар жасанды интеллект, бұлтты технологиялар және цифрлық сервистерге арналған инфрақұрылымды да дамытып келеді.
Ірі жобалардың бірі – Екібастұз қаласындағы «Деректерді өңдеу орталықтарының алқабы». Мұнда халықаралық деректерді өңдеу орталықтарының кластерін, бұлтты сервистер мен жасанды интеллект инфрақұрылымын құру көзделген.
Сыртқы істер министрлігінің материалдарына сәйкес, жоба Firebird және NVIDIA компанияларының қатысуымен жалпы сомасы 10 млрд долларға дейінгі келісімдер пакеті аясында жүзеге асырылуда. Жоба шеңберінде соңғы буындағы 100 мыңға дейін графикалық процессорды орналастыру мүмкіндігі бар жоғары өнімді есептеу кластерін құру жоспарланған.
Оны дамытудың негізгі бағыттарының бірі – цифрлық қызметтер экспортын ұлғайту. Ведомство деректерді өңдеу орталықтарын жасанды интеллект пен бұлтты технологиялардың маңызы артып келе жатқан қазіргі экономика үшін негізгі инфрақұрылымның бірі ретінде қарастырады.
Сонымен қатар телекоммуникациялық желілер де кеңейтілуде. «Қазақтелеком» компаниясы 828 ауылдық елді мекенде талшықты-оптикалық байланыс желілерін тарту жобасын жүзеге асырды. Төселген желілердің жалпы ұзындығы шамамен 14,4 мың шақырымды құрады.
Тағы бір жоба Каспий теңізінің түбі арқылы Қазақстан мен Әзербайжанды байланыстырады. Ақтау – Сумгайыт бағытымен өтетін Транскаспий талшықты-оптикалық байланыс желісінің ұзындығы шамамен 370 шақырым болады. Жобаны «Қазақтелеком» және AzerTelecom International компаниялары жүзеге асыруда.
Сыртқы істер министрлігі бұл инфрақұрылымды дамыту халықаралық IT-компаниялар мен бұлтты сервистер провайдерлерін тартуға ықпал етеді деп күтеді. Сондай-ақ ол жасанды интеллект, қаржылық технологиялар және басқа да жоғары технологиялық қызметтер саласындағы отандық жобаларды дамытуға негіз болады.
Электр энергиясы: Ақтауда жаңа қуат көздері іске қосылып, Алматыда қалдықтар энергияға айналады
Энергетикалық қуаттарды арттыру және энергетикалық инфрақұрылымды жаңарту – инвесторлармен жұмыстың тағы бір маңызды бағыты.
Ақтауда Huadian Kazakhstan Energy Ltd. компаниясының инвестициялық келісімі аясында жоба жүзеге асырылуда. Ол қуаты 160 МВт болатын бу-газ қондырғысын салуды көздейді. Жаңа электр қуатын өндіру нысаны өңірдің энергетикалық қауіпсіздігін нығайтуға тиіс.
Алматыда Hunan Junxin Environmental Protection компаниясы тұрмыстық қатты қалдықтарды энергетикалық кәдеге жарату жобасын іске асыруда. Жоба қоқысты дәстүрлі тәсілмен полигондарға көму орнына, оны электр энергиясын өндіруге арналған ресурс ретінде пайдалануды көздейді.
Кәсіпорынның жобалық қуаты тәулігіне 2 мың тонна қалдықты өңдеуге, ал электр қуаты 60 МВт-қа дейін жетуге тиіс.
Күтіліп отырғандай, кәсіпорын полигондарға жіберілетін қалдық көлемін азайтуға, қалаға түсетін экологиялық жүктемені төмендетуге және электр энергиясын қосымша өндіруге мүмкіндік береді. Сыртқы істер министрлігінің материалдарында қалдықтарды басқарудың халықаралық экологиялық талаптарға сай технологияларын енгізу міндеті де көрсетілген.
Ведомство бұл бағыттағы Қытай тәжірибесін Қазақстандағы ұқсас жағдайларда қолдануға басымдық берілетін үлгілердің бірі ретінде қарастырады.
Шетелдік инвестициялар құрылымы қалай өзгерді?
Сыртқы істер министрлігінің мәліметінше, соңғы жеті жылда өңдеу өнеркәсібіне, химия саласына, көлікке, байланысқа, қаржы және сақтандыру қызметіне капитал тарту көлемі артқан.
Өңдеу өнеркәсібінің инвестициялардағы үлесі 2019 жылғы 14,2 пайыздан 2025 жылы 21,3 пайызға дейін өсті. Бұл – 7,1 пайыздық тармаққа өсім.
Химия өнеркәсібіне салынған инвестициялар көлемі осы кезеңде 98,8 млн доллардан 1,2 млрд долларға дейін ұлғайды. Ведомство бұл өсімді 12,6 есе деп бағалайды. Байланыс саласындағы инвестициялар да 105 млн доллардан 1,3 млрд долларға дейін өсіп, 12,4 есеге артқан.
Қаржы және сақтандыру қызметі саласында тікелей шетелдік инвестициялар көлемі 1 млрд доллардан 4,2 млрд долларға дейін өсті. Сыртқы істер министрлігінің материалдарында бұл көрсеткіштің 4,1 есе артқаны көрсетілген.
Инвестиция тарту географиясы да өзгеріп келеді. Қазақстанның ірі инвесторларының қатарында Ресей, Қытай, АҚШ, Нидерланд, Швейцария және Франция бар. Сонымен бірге Таяу Шығыс пен Азия елдерінің қатысуы артып келеді.
Мәселен, Біріккен Араб Әмірліктерінен тартылған инвестициялар көлемі 2019 жылғы 158,2 млн доллардан 2025 жылы 1,6 млрд долларға дейін өсті. Қатардан келген инвестициялар 1,3 млрд долларға, ал Сингапурдан тартылған инвестициялар 1,4 млрд долларға жетті.
Сыртқы істер министрлігі жаһандық геоэкономикалық тұрақсыздық жағдайында капитал тартудың оң динамикасын атап өтеді. Ведомствоның материалдарына сәйкес, өңір елдеріне тікелей шетелдік инвестициялар ағыны қысқарғанына қарамастан, Қазақстан Орталық Азиядағы шетелдік инвестицияларды ең көп тартатын мемлекет мәртебесін сақтап отыр.
Бұған қоса, БҰҰ-ның Азия және Тынық мұхиты аймағына арналған Экономикалық және әлеуметтік комиссиясының (ЭСКАТО) деректері келтірілген. Оған сәйкес, 2025 жылы Қазақстан тартқан жаңа жобаларға салынған инвестициялар көлемі 19 млрд долларды құрап, 2024 жылмен салыстырғанда 266 пайызға өскен.
Сыртқы істер министрлігінің материалдарында Солтүстік және Орталық Азиядағы жаңа жобаларға бағытталған өңіраралық тікелей шетелдік инвестициялардың шамамен 89 пайызы Қазақстанға тиесілі екені көрсетілген.
Мемлекет инвесторларға қандай жағдай ұсынады?
Ірі жобаларды қолдау үшін 2021 жылдан бастап инвестициялық келісімдер тетігі қолданылып келеді. Мұндай келісім Үкіметтің шешімі негізінде мемлекет пен инвестор арасында жасалады.
Сыртқы істер министрлігінің материалдарына сәйкес, бұл тетік инвестиция көлемі кемінде 7,5 млн айлық есептік көрсеткішті құрайтын жобаларға қолданылады. Ведомство келтірген есеп бойынша, бұл сома 32 млрд теңгеден асады.
Құжатта тараптардың міндеттемелері, жобаны іске асыру шарттары және инвестициялық цикл бойы негізгі талаптардың тұрақтылығына берілетін кепілдіктер бекітіледі. Министрліктің атап өтуінше, ірі инвестиция салу туралы шешім қабылдағанда бизнес үшін болжамдылық пен ұзақ мерзімді кепілдіктердің маңызы зор.
Қазақстанда осындай 70-ке жуық келісім жасалған. Инвесторлар оларда көзделген жобаларды жүзеге асырып жатыр.
3,5 мыңнан астам жоба цифрлық платформа арқылы сүйемелденеді
Инвесторлардың мемлекеттік органдармен өзара іс-қимылын қамтамасыз ету мақсатында Мемлекет басшысының тапсырмасымен Ұлттық цифрлық инвестициялық платформа әзірленді.
Қазіргі уақытта платформада жалпы құны шамамен 106 трлн теңгені құрайтын 3,5 мыңнан астам жоба тіркелген. Бұл жүйе мемлекеттік органдар мен ұлттық компанияларға жобаларды тұрақты түрде сүйемелдеуге, олардың іске асырылу барысын нақты уақыт режимінде бақылауға және қажет болған жағдайда тиісті қызметтерді жедел алуға жәрдемдесуге мүмкіндік береді.
Сыртқы істер министрлігінің мәліметінше, цифрландыру инвестициялық бастамаларды сүйемелдеу үдерісінің ашықтығын арттырып, мемлекетпен өзара іс-қимылды жеделдетеді және әр инвестордың қажеттіліктерін ескеруге жағдай жасайды. Ведомствоның бағалауынша, бұл инвестициялық ахуалға оң әсер етеді.
Министрлік аталған жобалардың ортақ мақсатын экономиканың құрылымдық өзгерістерімен байланыстырады. Бұл – заманауи өндірістерді, шикізатты терең өңдеуді және цифрлық инфрақұрылымды дамыту.
Дәл осындай тәсіл ұзақ мерзімді экономикалық өсуді қамтамасыз етіп, сапалы жұмыс орындарын құруға және елдің технологиялық егемендігін нығайтуға мүмкіндік береді, – делінген Сыртқы істер министрлігінің материалдарында.
Ведомство жүзеге асырылып жатқан бастамалар мен қабылданған шешімдерді экономиканы одан әрі дамытуға және жалпы ішкі өнімнің тұрақты өсуіне негіз болатын факторлар ретінде қарастырады.
Ең оқылған:
- Қазақстанда биыл қыс қандай болады? Синоптиктер болжам жасады
- Қазақстанда ұсталған ресейлік рэпер Navai-ге қатысты іс тоқтатылды: Полиция тың мәліметті жариялады
- Соңғы 100 жылда адамдардың бойы 10 сантиметрге өскен: қай елдерде өсім жоғары?
- Президент Жолдауын қашан жариялайтынын жеткізді
- Трамптың сайлау алдындағы есебі: АҚШ Орталық Азиядан не іздейді?