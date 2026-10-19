Қауіпсіздік кеңесінде екі жаңа тағайындау: Кімдер қызметке келді?
Мемлекет басшысының өкімдерімен аппараттағы екі лауазымға жаңа басшылар тағайындалды. Толығырақ – материалда.
Мемлекет басшысының өкімдерімен Арман Әбдірәсілов пен Азамат Дүйсембеков Қазақстан Республикасы Қауіпсіздік Кеңесі Аппаратының басшылық қызметтеріне тағайындалды.
Ақорданың хабарлауынша, Арман Асқарұлы Әбдірәсілов Қауіпсіздік Кеңесі Аппаратының Ахуалдық орталығының меңгерушісі лауазымына тағайындалды.
Ал Азамат Нұрланұлы Дүйсембеков Қауіпсіздік Кеңесі Аппаратының Құқық қорғау жүйесі бөлімінің меңгерушісі қызметіне кірісті.
Арман Әбдірәсілов туралы
Арман Асқарұлы Әбдірәсілов 1980 жылғы 25 желтоқсанда Ақмола облысында дүниеге келген. 1997-2001 жылдары әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің механика-математика факультетінде білім алған.
Еңбек жолын 2001 жылы ҚазҰУ-дың Математика және механика ғылыми-зерттеу институтында инженер болып бастаған. Кейін ғылыми-техникалық орталықта қызмет атқарған.
2013-2020 жылдары «Кибершабуылдарды талдау және тергеу орталығы» компаниялар тобының тең құрылтайшысы әрі директоры болған. 2020 жылғы тамыздан 2022 жылғы қазанға дейін «Зерде» ұлттық инфокоммуникациялық холдингінің басқарма төрағасы қызметін атқарған. Кейін цифрлық трансформация және капиталды басқару салаларында кеңес берген.
Әбдірәсіловтің білімі мен кәсіби даярлығы ақпараттық технологиялар, киберқауіпсіздік және цифрлық трансформация бағыттарын қамтиды.
Азамат Дүйсембеков туралы
Азамат Нұрланұлы Дүйсембеков бұған дейін де Қазақстан Республикасы Қауіпсіздік Кеңесінің Құқық қорғау жүйесі бөлімінің меңгерушісі қызметін атқарған. Оның бұл лауазымға тағайындалғаны туралы Ақорда 2022 жылғы 22 тамызда хабарлаған.
Ескерту: Азамат Дүйсембековтің туған жылы, білімі және толық еңбек жолы туралы сенімді ашық дереккөздерден расталған мәліметтерді анықтау қажет. Сондықтан жарияланымға тексерілмеген өмірбаяндық ақпарат енгізілген жоқ.
Ақорда хабарламасына сәйкес, екі тағайындау да Мемлекет басшысының өкімдерімен жүзеге асырылды.
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