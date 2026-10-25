Қатты жел және тұман: 15 облыста дауылды ескерту жарияланды
Тұрғындарға ауа райының қолайсыздығын ескеріп, сақтық шараларын сақтау ұсынылады.
«Қазгидромет» РМК бүгінге, 25 қазанға арналған дауылды ескерту жариялады. Синоптиктер Алматы қаласы мен еліміздің 15 облысында қолайсыз ауа райы күтілетінін ескертті.
Алматыда түнде ауа температурасы -2…-4°C-қа дейін төмендеп, таулы аудандарда желдің екпіні 17-22 м/с-қа жетеді. Алматы облысында да қатты жел күтіледі.
Маңғыстау мен Атырау облыстарының кей жерлерінде шаңды дауыл соғып, желдің екпіні 15-20 м/с болады. Қызылорда облысында желдің жылдамдығы 23-28 м/с-қа дейін жетуі мүмкін.
Жамбыл облысында желдің екпіні 23-28 м/с-қа дейін күшейеді. Жетісу облысының Алакөл көлдері ауданында да қатты жел күтіледі.
Қарағанды, Ұлытау, Батыс Қазақстан, Ақмола, Шығыс Қазақстан, Абай, Солтүстік Қазақстан, Павлодар және Қостанай облыстарында түнде және таңертең тұман түседі.
Бірқатар өңірде өрт қаупі жоғары немесе төтенше деңгейде сақталады. Түнде Таразда -5…-7°C, Талдықорғанда -8…-10°C аяз күтіледі.
Тұрғындарға ауа райының қолайсыздығын ескеріп, сақтық шараларын сақтау ұсынылады.
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