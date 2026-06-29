Қасым-Жомарт Тоқаев пен Гурбангулы Бердімұхамедов телефон арқылы сөйлесті
Мемлекет басшысы Түрікменстан Халк Маслахатының Төрағасы Гурбангулы Бердімұхамедовпен телефон арқылы сөйлесті.
Бүгiн 2026, 13:15
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Бүгiн 2026, 13:15Бүгiн 2026, 13:15
96Фото: Ақорда
Бұл туралы Ақорданың баспасөз қызметі хабарлады.
Президент түрікмен халқының Ұлттық көшбасшысын туған күнімен құттықтап, оның бауырлас Түрікменстанның игілігі үшін атқарып жатқан жауапты мемлекеттік қызметіне табыс тіледі. Қасым-Жомарт Тоқаев Аркадаг Гурбангулы Бердімұхамедовтің Қазақстан мен Түрікменстан арасындағы ғасырлардан тамыр тартатын достыққа, тату көршілікке және өзара құрметке негізделген стратегиялық серіктестікті нығайтуға елеулі үлес қосқанын атап өтті, - деп жазылған Ақорда хабарламасында.
Әңгімелесу барысында тараптар қазақ-түрікмен қарым-қатынасының жоғары деңгейіне назар аударып, екіжақты күн тәртібіндегі өзекті мәселелер мен өзара ықпалдастық перспективасын талқылады.
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