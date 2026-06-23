Қасым-Жомарт Тоқаев ЕО жетекшілерімен келіссөз жүргізу үшін «Еуропа» ғимаратына келді
Бүгiн 2026, 18:18
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Бүгiн 2026, 18:18Бүгiн 2026, 18:18
126Фото: Ақорда
Президент Қасым-Жомарт Тоқаев Еуропалық Одақ көшбасшыларымен келіссөз жүргізу үшін «Еуропа» ғимаратына келді, деп хабарлады Ақорданың баспасөз қызметі.
Қазақстан Президенті Қасым-Жомарт Тоқаев Еуропалық Одақ көшбасшыларымен жоғары деңгейдегі келіссөздер жүргізу үшін Брюссельдегі «Еуропа» ғимаратына келді.
Еуропалық кеңестің бас кеңсесінде Мемлекет басшысын ЕО-ның жоғары лауазымды тұлғалары ресми түрде қарсы алды. Күн тәртібінде Қазақстан мен Еуропалық Одақ арасындағы саяси, сауда-экономикалық және инвестициялық серіктестікті нығайту мәселелері тұр.
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