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  • Қасым-Жомарт Тоқаев ЕО жетекшілерімен келіссөз жүргізу үшін «Еуропа» ғимаратына келді

Қасым-Жомарт Тоқаев ЕО жетекшілерімен келіссөз жүргізу үшін «Еуропа» ғимаратына келді

Бүгiн 2026, 18:18
АВТОР
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Ақорда Бүгiн 2026, 18:18
Бүгiн 2026, 18:18
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Фото: Ақорда

Президент Қасым-Жомарт Тоқаев Еуропалық Одақ көшбасшыларымен келіссөз жүргізу үшін «Еуропа» ғимаратына келді, деп хабарлады Ақорданың баспасөз қызметі. 

Қазақстан Президенті Қасым-Жомарт Тоқаев Еуропалық Одақ көшбасшыларымен жоғары деңгейдегі келіссөздер жүргізу үшін Брюссельдегі «Еуропа» ғимаратына келді.

Еуропалық кеңестің бас кеңсесінде Мемлекет басшысын ЕО-ның жоғары лауазымды тұлғалары ресми түрде қарсы алды. Күн тәртібінде Қазақстан мен Еуропалық Одақ арасындағы саяси, сауда-экономикалық және инвестициялық серіктестікті нығайту мәселелері тұр. 

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