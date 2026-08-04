«Қарғысты қайтарамыз»: Үш әйел зейнеткерден алтындары мен 15 миллион теңгесін тартып алды
Қарағандыда үш әйел зейнеткерді «өлім қарғысымен» қорқытып, 15 млн теңгенің алтыны мен ақшасын алып кеткен.
Қарағандыда үш әйел 78 жастағы зейнеткердің қасында бірнеше минут бірге жүріп, оны «өлім қарғысы бар» деп сендірген және 15 миллион теңгенің алтыны мен ақшасын иемденіп кеткен. Күдіктілер кейін Теміртауда ұсталды, деп хабарлайды BAQ.KZ Polisia.kz-ке сілтеме жасап.
Егде жастағы әйел үйіне қайтып бара жатқанда, қасына үш бейтаныс әйел келген. Алдымен олардың бірі стоматологияға баратын жолды сұрап, жәбірленушіні сөзге тартқан.
Қысқа диалогтан кейін әйелдер кете қоймаған. Олар зейнеткердің қасында және артында жүріп, оны бірте-бірте әңгімеге тартқан. Сырт көзге бұл кездесу өтіп бара жатқан адамдардың кездейсоқ таныстығы сияқты көрінуі мүмкін еді.
Бейтаныс әйелдердің бірі көп ұзамай әйелдің бойынан ескі қарғысты сезініп тұрғанын айтқан. Оның сөзінше, бұл қарғысты жақын адамдарының бірі жасаған-мыс.
Содан кейін зейнеткерді жақын адамының өлімімен қорқыта бастаған. Әйелдер оны қайғылы жағдайдың алдын алуға болатынын, бірақ тез арада әрекет ету керектігіне сендірген.
Алдымен ине сатып алуды сұраған
Бейтаныс әйелдер сабырлы сөйлеп, болып жатқан жағдайды шынайы әрі ақысыз көмек ретінде көрсеткен. Зейнеткерге оны мейірімділігі үшін таңдап алғанын және отбасын қайғыдан құтқарғылары келетінін айтқан.
Алдымен әйелге арзан бағаға ине сатып алу ұсынылған. Оны «тазартқыш» және болашақ жораның (ритуалдың) бір бөлігі деп атаған.
Содан кейін алаяқтар зейнеткерге қол тигізе бастаған. Бұл әрекеттерін олар бойдағы қарғысты суырып, сыртқа шығарып жатырмыз деп түсіндірген.
Бірнеше манипуляциядан кейін әйелден үйіне барып, шикі жұмыртқа алып келуді өтінген. Зейнеткер өтінішті орындап, жұмыртқаны алып, бейтаныс әйелдерге қайта оралған.
Әрбір кішкентай тапсырма оның сенімін арттыра түскен. Зейнеткер болып жатқан жағдайды құтқару жорасы ретінде қабылдап, өзін бағалы заттарынан айыруға алып бара жатқанын байқамаған.
Ақша мен алтынды газетке ораған
Зейнеткер оралғаннан кейін алаяқтар қарғыстың оның ақшасы мен алтын әшекейлерінде де қалғанын мәлімдеген. Бағалы заттар тазартылмайынша, жақын адамына төнген қауіп сақталады-мыс.
Содан кейін әйелге алтыны мен қолма-қол ақшасын алып келуді бұйырған. Барлық бағалы заттарды бірге жинап, газетке орау керек болған.
Зейнеткер қайтадан үйіне барып, ақша мен әшекейлерді жинап, бейтаныс әйелдерге тапсырған. Мүліктің жалпы құны 15 млн теңгені құраған.
Әйелдер жораның кезекті бөлігін өткізген. Бағалы заттардың қай сәтте бос қағазға ауыстырылғаны полиция хабарламасында нақтыланбайды.
Манипуляциялардан кейін зейнеткерге тығыз жабылған түйіншек қайтарылған. Ол ішінде ақшасы мен алтыны бар деп сенімді болған.
Түйіншекті 40 күннен кейін ашуға рұқсат берген
Бейтаныс әйелдер әйелге ішіндегісін тексеруге қатаң тыйым салған. Олар газеттегі ораулы заттарды уақытынан бұрын ашу жораны бұзып, қарғысты қайтаруға кедергі болады деп сендірген.
40 күннен кейін зейнеткер дәл сол жерге келіп, түйіншекті өртеуі және алаяқтарға қалған күлді алып келуі тиіс болған. Тек осыдан кейін ғана оған қауіптен толық арылуға уәде берілген.
Зейнеткер үйіне түйіншекпен оралған. Түнде күмән қорқыныштан басым түсіп, ол белгіленген мерзімді күтпеуге шешім қабылдайды.
Қағазды ашқан кезде зейнеткер ішінде ақша да, әшекей де жоқ екенін көрген. Тек бос қағаз парақтары ғана қалған.
Үш әйел Теміртаудан табылды
Жәбірленуші бейтаныс әйелдерді егжей-тегжейлі сипаттап, полицейлерге олардың іс-әрекеттерінің жүйелілігін айтып берген. Жедел уәкілдер схемаға қатысы бар деген күдіктілерді анықтады.
Олар Павлодар, Алматы және Жетісу облысының тұрғындары болып шықты. Полиция бұл әйелдердің осыған ұқсас басқа да қылмыстарға қатысы болуы мүмкін екенін хабарлады.
Тіркелген мекенжайлары бойынша күдіктілер табылмаған. Кейін операторлар үшеуінің де Теміртауда болуы мүмкін екені туралы мәлімет алған.
Әйелдер ұсталып, полицияға жеткізілді. Зейнеткер оларды Қазыбек би атындағы полиция бөлімінде таныды.
Күдіктілер уақытша ұстау изоляторында отыр. Тергеу ұрлықтың мән-жайын анықтап, олардың басқа да қылмыстық эпизодтарға қатыстылығын тексеріп жатыр.
Ең оқылған:
- Мектепте бағалау жүйесі өзгереді: Оқушылардың білімі енді қалай бағаланады?
- Аптап ыстық басылады: Қазақстанда ауа райы күрт өзгереді
- WBO рейтингі жаңарды: Жәнібек Әлімханұлы екінші орынға жайғасты
- Жаңбыр, найзағай: 17 өңірде дауылды ескерту жарияланды
- Қазақстандықтар зейнетақысын енді өздері басқара алады: Қыркүйекте өзгеріс болады