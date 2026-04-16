Қарағандыда бір үйде 40-қа жуық қаңғыған ит асыраған тұрғын жұрттың мазасын алды
Полиция инпекторы жіберіліп, абаттандыруды сақтамау бабы бойынша бірінші рет ескерту жасалған.
Қарағандыда жер үй тұрғындары көршісінен ығыры шығып, мазасы кеткен. Себебі көршісі үйіне 40-қа жуық қаңғыған итті жинап алған, деп хабарлайды.
Иттер өткен-кеткенге жабыла шәуілдегенде, құлағымыз тұнып, басымыз айналады, ал нәжіс иісінен тыныс алу мүмкін емес, дейді наразы көршілер. "КТК" арнасы шағымданған тұрғындардың бармаған жері қалмапты.
Итті адамнан артық көреді, біздің немерелеріміз иттен қорқады, ана жаққа бара алмайды. Күйеуі итті жақсы көремін, көргем және көре беремін дейді. Иттің иісінен не бақшаға шыға алмаймыз, не тыныстап дем ала алмаймыз. Кешке жақын иттер ұлиды. Тыныштық кетті, - дейді Зоя Үмбетжанова.
Итке толы үйге қожайындары осыдан он жыл бұрын көшіп келіпті. Содан бері қолқаны қабатын иіс пен құлақ тұнатын шудан тұрғындардың мазасы кетіп, ығыры шыққан. Айтуларынша, сасық иістен, тіпті терезелерін ашудан қалған.
Иттің нәжіс иісі ме, сасыған иіс шығады. Күн демей, түн демей, үре береді. Өткен-кеткенге, үйде бірдеңе тырс ете қалса, бәріне үреді. Үйде ерекше балам бар, осы жер үйді алғанбыз, балам емін-еркін жүрсін, жақсы дамысын деп. Міне, енді баламды далаға шығара алмаймын, - дейді Нұрбек Жақыпбеков.
Тұрғындардың айтуынша, соңғы уақытта лас үйдің айналасына егеуқұйрық қаптай бастаған. Ал ит асыраушысы өзін кінәлі санамайды. Айтуынша, қаңғыған иттерді қорғауға барын салып, жақсылық жасап жүр. Мазаларыңды алсақ, қала шетінен ит асырайтын жер алып беріңдер деп, жұрттың өзіне қолқа салады. Ал әзірге үйдің іші-сырты толғанша, ит жинай беремін деп отыр.
Арыздарыңды растау үшін ауаның ластануы мен шудың көлемін анықтаңдар, – дейді.
Көршілер алақандай аулада үлкен-кішілі, кемі 30-40 ит бар дейді. Көршісімен сан рет келісуге тырысқан. Полицияға да арызданған. Олар бір мәрте айыппұл да салыпты. Бірақ онымен мәселе шешілмеген.
Иттерге берген тамақ қалдығын жинау бойынша шағым болған. Ол жерге полиция инпекторы жіберіліп, абаттандыруды сақтамау бабы бойынша бірінші рет ескерту жасалған. Одан кейін абаттандыруды бұзғаны үшін, ҚР ӘҚБ кодексінің 505-бабы, 2-тармағы бойынша әкімшілік хаттама толтырылған, - дейді Қарағанды облысы ПД баспасөз хатшысы Бақытжан Құдияров.
