Путин Украинамен үшжақты бейбіт келіссөздерді қайта бастауға келісті
21 қазанда Санкт-Петербургте Путин АҚШ президентінің арнайы өкілі Стив Уиткоффпен кездесті.
Ресей президенті Владимир Путин АҚШ-тың делдалдығымен Украинамен үшжақты бейбіт келіссөздерді қайта бастауға келісті. Бұл туралы Reuters агенттігі Кремльдің мәлімдемесіне сілтеме жасап хабарлады.
21 қазанда Санкт-Петербургте Путин АҚШ президентінің арнайы өкілі Стив Уиткоффпен кездесті. Үш сағатқа жуық созылған келіссөздер барысында Украинадағы соғысты тоқтату жолдары және ықтимал бейбіт келісімнің шарттары талқыланды.
Кремльдің хабарлауынша, жаңа үшжақты келіссөздер қараша айының 10-ынан бастап немесе одан кейін Абу-Дабиде өтуі мүмкін. Тараптар соғыс аяқталғаннан кейін Украина мен Ресейдің қауіпсіздігіне кепілдік беру мәселесін талқылауды жоспарлап отыр.
Алайда Мәскеу келіссөздердің қазіргі барысына толық қанағаттанбайтынын білдірді. Ресей мен Украина ықтимал бейбіт келісімнің негізгі шарттары бойынша әлі де ортақ мәмілеге келген жоқ.
Кездесу барысында Путин АҚШ-қа Иранмен қарым-қатынасты реттеуге көмектесуді ұсынған. Сонымен қатар Ресей америкалық фермерлердің қажеттілігі үшін тыңайтқыш жеткізу мүмкіндігін қарастырған.
Сондай-ақ келесі айда Қытайда АҚШ президенті Дональд Трамп, Владимир Путин және Қытай төрағасы Си Цзиньпиннің ықтимал кездесуі талқыланған.
Украина президенті Владимир Зеленский де соғысты тоқтатудың негізгі мәселелерін үшжақты кездесу аясында талқылауға үміт білдірді. Дегенмен тараптардың аумақтық мәселелер мен Украинаның НАТО-ға мүшелігі жөніндегі ұстанымдары әлі де алшақ.
Қазіргі уақытта келіссөздердің нақты күні мен түпкілікті бейбіт келісімнің шарттары ресми түрде бекітілген жоқ.
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