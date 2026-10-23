Ұлытаудан шыққан металлург «Қазақстанның Еңбек ері» атанды
Әбдірашит Доспанов өндірістегі айрықша еңбегі үшін Алтын жұлдыз бен «Отан» орденімен марапатталады.
23 Қазан 2026, 08:08
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23 Қазан 2026, 08:0823 Қазан 2026, 08:08
116Фото: Ақорда
Мемлекет басшысының шешімімен ол жоғары дәрежелі ерекшелік белгісі – «Қазақстанның Еңбек Ері» атағымен марапатталып, Алтын жұлдыз бен «Отан» орденін алады.
Мемлекет басшысының Жарлығымен өндірістік қызметтегі аса үздік еңбегі үшін «Kazakhmys Smelting» ЖШС Жезқазған мыс балқыту зауытының балқытушысы Әбдірашит Қойшыбекұлы Доспановқа жоғары дәрежелі ерекшелік белгісі – «Қазақстанның Еңбек Ері» атағы беріліп, айрықша ерекшелік белгісі – Алтын жұлдыз бен «Отан» ордені тапсырылады, - делінген Ақорда таратқан хабарламада.
Жарлыққа 2026 жылғы 22 қазанда қол қойылған. Ол қол қойылған күнінен бастап күшіне енеді.
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