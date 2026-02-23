Орталық Азия елдері арасындағы көшбасшы: Қазақстаннан тартылған ТШИ көлемі шамамен 151 миллиард АҚШ долларын құрады
Негізгі нәтижелердің бірі инвестициялық келісімге қол қою болды.
Қазақстан Президенті Қасым-Жомарт Тоқаевтың Америка Құрама Штаттарына сапары ірі халықаралық корпорациялармен және қаржы институттарымен ұзақ мерзімді инвестициялар, өндірісті дамыту және Қазақстанды жаһандық алпауыттар алдында бәсекеге қабілетті етуге бағытталған мазмұнды келіссөздер жүргізуге мүмкіндік берді, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Негізгі нәтижелердің бірі – Қазақстанның Ауыл шаруашылығы министрлігі мен Mars, Incorporated компаниясы арасында шамамен 180 миллион АҚШ доллары көлеміндегі инвестициялық келісімге қол қойылуы болды. Компания Алатау қаласында үй жануарларына арналған жем өндіретін зауыт салуды жоспарлап отыр. Жоба ауыл шаруашылығы шикізатын терең өңдеуге және жоғары қосылған құны бар өнім шығаруға бағытталады.
Mars компаниясының бас директоры Пол Вайхраух Қазақстандағы кәсіпорын компанияның Орталық Азия мен көршілес өңірлердегі қатысуын кеңейтуге негіз болатынын атап өтті.
Келіссөздердің жеке кезеңі денсаулық сақтау саласына арналды. Ashmore Group-пен өткен кездесуде Ashmore Healthcare International және Samruk-Kazyna Invest серіктестігі негізінде, Mount Sinai Health System оператор ретінде қатысатын халықаралық клиника салу ұсынысы талқыланды.
Бұл бастама Қазақстанның медициналық инфрақұрылымын және медициналық туризмді дамыту стратегиясына, сондай-ақ экономиканың жоғары технологиялық секторларына бағытталған «Ашық инвестициялық әріптестік» бағдарламасына сәйкес келеді.
Сапар аясында авиация саласы да маңызды орын алды. Boeing компаниясының басшыларымен кездесуде Тоқаев қазақстандық әуе тасымалдаушылары – Air Astana, SCAT Airlines және VietJet Kazakhstan компанияларының ынтымақтастықты кеңейтуге мүдделі екенін жеткізді.
Air Astana әуе компаниясы 2026 жылдың екінші жартысында Boeing 787 Dreamliner ұшақтарын алуды жоспарлап отыр, бұл Қазақстан мен АҚШ арасында тікелей рейстер ашуға мүмкіндік беруі мүмкін. Сонымен қатар, компания қосымша әуе кемелерін сатып алу және америкалықтармен әріптестікте Шымкент әуежайында алғашқы техникалық қызмет көрсету және жөндеу орталығын құру мүмкіндігін қарастыруда.
Сапар АҚШ-тың Халықаралық даму қаржы корпорациясы (DFC) өкілдерімен келіссөздермен аяқталды. Оның бас директоры Бен Блэк Вашингтон Қазақстанды Еуразиядағы негізгі серіктес ретінде қарастыратынын мәлімдеді. Келіссөздер тау-кен секторындағы жобаларға және өңірлік әрі өңіраралық сауда үшін шешуші маңызы бар көлік және транзиттік инфрақұрылымды дамытуға бағытталды.
ЮНКТАД-тың 2025 жылғы әлемдік инвестициялар туралы баяндамасына сәйкес, Қазақстан Орталық Азияда тікелей шетелдік инвестициялар көлемі бойынша жетекші орын алады. 2024 жылы Қазақстанға тартылған шетелдік инвестициялар көлемі шамамен 151 миллиард АҚШ долларын құрады, бұл Түрікменстанның (шамамен 45 миллиард доллар), Өзбекстанның (шамамен 17 миллиард доллар), сондай-ақ Қырғызстан мен Тәжікстанның (әрқайсысы шамамен 4 миллиард доллар) көрсеткіштерінен айтарлықтай жоғары.
Вашингтондағы келіссөздер Қазақстанның жекелеген инвестициялық мәмілелер жасаудан гөрі ұзақ мерзімді институционалдық әріптестіктер құруға басымдық беріп отырғанын көрсетеді. Бұл халықаралық инвесторларды нарықтың тұрақтылығы мен ашықтығына сендіруге бағытталған.
Бұған дейін The Times of Central Asia басылымы хабарлағандай, Тоқаев Вашингтонда өткен Бейбітшілік кеңесінің алғашқы отырысына да қатысты. Онда Қазақстан Газаны қалпына келтіруге және тұрақтандыруға бағытталған кең ауқымды күш-жігерге, соның ішінде ықтимал қаржылық қолдау мен бітімгершілік бастамаларға қатысу арқылы өз үлесін қосуға дайын екенін білдірді.
