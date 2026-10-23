Президент Республика күніне арналған мерекелік концертті тамашалады
Мемлекет басшысы Республика күніне арналған мерекелік концертті тамашалады. Бұл туралы Ақорданың баспасөз қызметі хабарлады.
Президент Қасым-Жомарт Тоқаев Республика күніне арналған «Жаңа дәуір – жаңа белес» атты мерекелік концертке барды.
«Астана Опера» мемлекеттік опера және балет театры сахнасында елімізге танымал әртістер мен шығармашылық ұжымдар өнер көрсетті.
Айта кетейік, бұған дейін Президент қазақстандықтарды Республика күнімен құттықтады. Сондай-ақ, болашаққа үлкен үмітпен, зор сеніммен қарайтын ұлт екенімізге тоқталды.
Мемлекет басшысы Қазақстанда жан басына шаққанда ішкі жалпы өнім көлемі 15 мың доллардан асқанын жеткізді.
Сындарлы және жауапты сыртқы саясаттың арқасында еліміздің әлемдік абырой-беделі артып келе жатқанын да атап өтті.
Соңғы жеті жылда әлеуметтік саланы дамытуға 88 триллион теңге бөлінгені айтылды.
Сонымен қатар, жеті жылда жалпы құны 1,5 триллион теңге болатын 655 мыңнан астам оқу гранты бөлінді.
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