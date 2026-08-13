Президент 23 тамызда өтетін сайлауға дайындық барысын пысықтады

Қасым-Жомарт Тоқаев Орталық сайлау комиссиясының төрағасы Нұрлан Әбдіровті қабылдады

13 Тамыз 2026, 18:32
АВТОР
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Ақорда 13 Тамыз 2026, 18:32
13 Тамыз 2026, 18:32
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Фото: Ақорда

Мемлекет басшысына биыл 23 тамыз күні өтетін Қазақстан Республикасы Құрылтайы депутаттарының сайлауына дайындық барысы туралы мәлімет берілді.

Президент бұл сайлау науқанының тарихи сипаты мен қоғамдық-саяси маңызы айрықша екенін атап өтті.

Қасым-Жомарт Тоқаев сайлауды «Заң мен тәртіп» қағидаты негізінде ашық әрі барлық қатысушыға тең жағдай жасау арқылы өткізу қажеттігіне баса назар аударды.

 

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