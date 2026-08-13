Президент 23 тамызда өтетін сайлауға дайындық барысын пысықтады
Қасым-Жомарт Тоқаев Орталық сайлау комиссиясының төрағасы Нұрлан Әбдіровті қабылдады
13 Тамыз 2026, 18:32
БӨЛІСУ
13 Тамыз 2026, 18:3213 Тамыз 2026, 18:32
102Фото: Ақорда
Мемлекет басшысына биыл 23 тамыз күні өтетін Қазақстан Республикасы Құрылтайы депутаттарының сайлауына дайындық барысы туралы мәлімет берілді.
Президент бұл сайлау науқанының тарихи сипаты мен қоғамдық-саяси маңызы айрықша екенін атап өтті.
Қасым-Жомарт Тоқаев сайлауды «Заң мен тәртіп» қағидаты негізінде ашық әрі барлық қатысушыға тең жағдай жасау арқылы өткізу қажеттігіне баса назар аударды.
Ең оқылған:
- +43°С ыстық, бұршақты нөсер: 13 тамызға арналған ауа райы болжамы
- 1 қыркүйектен бастап мектептерде жаңа пәндер пайда болады: Оқушылар не оқиды?
- Жол апатын жасап, Қонаевқа қарай қашқан: Бұрын жүргізуші куәлігінен айырылған мас жүргізуші ұсталды
- Теңге нығайса да, халықтың қалтасы неге жеңілдемеді? – Экономист түсіндірді
- Қазақстан туралы даулы мәлімдеме жасаған ресейлік блогер елден шығарылды