Петропавл ЖЭО-2-де төрт қазандық пен бір турбоагрегат күрделі жөндеуден өтті
Жылыту маусымының басында станцияда 10 қазандық агрегаты мен 7 турбоагрегат жұмыс істеп тұр.
Петропавл ЖЭО-2 станциясында жазғы жөндеу науқанының негізгі кезеңі аяқталды. «СЕВКАЗЭНЕРГО» АҚ станциясында төрт қазандық пен бір турбоагрегат күрделі жөндеуден өтті.
Жылыту маусымының басында станцияда 10 қазандық агрегаты мен 7 турбоагрегат жұмыс істеп тұр. Бұл қысқы кезеңде қала тұрғындарын жылу және электр энергиясымен тұрақты қамтамасыз етуге мүмкіндік береді. Тағы бір қазандықты күрделі жөндеу жақын уақытта аяқталады деп жоспарланған.
ЖЭО-2 жабдықтарын жаңғырту алдағы жылдары да жалғасады. 2028 жылы № 4 қазандықты реконструкциялау жоспарланған. Сондай-ақ № 2 қазандықтың өнімділігі сағатына 220 тоннадан 240 тоннаға дейін арттырылады. Ал 2029 жылдан бастап № 3 турбоагрегатты реконструкциялау көзделіп отыр.
Бұдан бөлек, станцияда түтін мұржаларын жаңарту жұмыстары жүргізілуде. № 1 жаңа түтін мұржасы 2024 жылы пайдалануға берілді, ал № 3 мұржаны реконструкциялау жұмыстары жалғасып жатыр. Оны 2026–2027 жылдардағы жылыту маусымында аралық кезеңде пайдалануға беру жоспарланған.
Энергетика министрлігінің мәліметінше, биыл еліміздегі электр станцияларында 9 энергия блогын, 55 қазандық пен 51 турбинаны күрделі жөндеуден өткізу жоспарланған.
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