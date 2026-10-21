  • Мұқаба
  • Жаңалықтар
  • Петропавл ЖЭО-2-де төрт қазандық пен бір турбоагрегат күрделі жөндеуден өтті

Петропавл ЖЭО-2-де төрт қазандық пен бір турбоагрегат күрделі жөндеуден өтті

Жылыту маусымының басында станцияда 10 қазандық агрегаты мен 7 турбоагрегат жұмыс істеп тұр.

21 Қазан 2026, 08:54
АВТОР
Қысқа да нұсқа. Жазылыңыз telegram - ға
Энергетика министрлігі 21 Қазан 2026, 08:54
21 Қазан 2026, 08:54
185
Фото: Энергетика министрлігі

Петропавл ЖЭО-2 станциясында жазғы жөндеу науқанының негізгі кезеңі аяқталды. «СЕВКАЗЭНЕРГО» АҚ станциясында төрт қазандық пен бір турбоагрегат күрделі жөндеуден өтті.

Жылыту маусымының басында станцияда 10 қазандық агрегаты мен 7 турбоагрегат жұмыс істеп тұр. Бұл қысқы кезеңде қала тұрғындарын жылу және электр энергиясымен тұрақты қамтамасыз етуге мүмкіндік береді. Тағы бір қазандықты күрделі жөндеу жақын уақытта аяқталады деп жоспарланған.

ЖЭО-2 жабдықтарын жаңғырту алдағы жылдары да жалғасады. 2028 жылы № 4 қазандықты реконструкциялау жоспарланған. Сондай-ақ № 2 қазандықтың өнімділігі сағатына 220 тоннадан 240 тоннаға дейін арттырылады. Ал 2029 жылдан бастап № 3 турбоагрегатты реконструкциялау көзделіп отыр.

Бұдан бөлек, станцияда түтін мұржаларын жаңарту жұмыстары жүргізілуде. № 1 жаңа түтін мұржасы 2024 жылы пайдалануға берілді, ал № 3 мұржаны реконструкциялау жұмыстары жалғасып жатыр. Оны 2026–2027 жылдардағы жылыту маусымында аралық кезеңде пайдалануға беру жоспарланған.

Энергетика министрлігінің мәліметінше, биыл еліміздегі электр станцияларында 9 энергия блогын, 55 қазандық пен 51 турбинаны күрделі жөндеуден өткізу жоспарланған.

Ең оқылған:

Наверх