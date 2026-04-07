Павлодар облысында газ баллоны жарылып, үш адам зардап шекті

Зардап шеккендердің барлығы Ақсу қалалық ауруханасына жеткізілді.

Бүгiн 2026, 05:54
Фото: pixabay

Павлодар облысында жеке тұрғын үйде газ баллонының жарылуы салдарынан үш адам зардап шекті. Оқиға газ-ауа қоспасынан тұтанып, артынша өртке ұласқан, деп хабарлайды BAQ.KZ.

2026 жылғы 6 сәуірде "Павлодар-онлайн" басылымының мәліметінше, өрт Ақсу қаласында болған. Ақпаратты өңірлік ТЖД растады.

Жамбыл көшесіндегі жеке тұрғын үйде газ-ауа қоспасы тұтанып, кейін өрт шықты. Баллон көлемі 10 литр болған. Үйдің дәлізінде тұрмыстық заттар мен жиһаз жанып, от кейін шатырдың ағаш конструкцияларына таралған, – деп хабарлады ТЖД.

Төтенше жағдайлар департаментінің күштерімен өрт жедел түрде сөндірілді. Оқиға орнына 9 қызметкер мен 3 техника бірлігі жұмылдырылды.

Облыстық жедел жәрдем станциясының мәліметінше, оқиға салдарынан үш адам зардап шекті: 1970 және 1972 жылы туған әйелдер түрлі дәрежедегі күйік алған, сондай-ақ 32 жастағы ер адам қолынан жарақат алған. Зардап шеккендердің барлығы Ақсу қалалық ауруханасына жеткізілді.

Ең оқылған:

