Павлодар облысында әжетхана опырылып, әйел ішінде қалып қойған

Құтқарылған әйел медициналық тексеруден өту үшін жедел жәрдем қызметкерлеріне тапсырылды.

29 Қазан 2026, 04:27
АВТОР
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Скриншот 29 Қазан 2026, 04:27
29 Қазан 2026, 04:27
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Фото: Скриншот

Павлодар облысының Атамекен ауылында сырттағы әжетхана топыраққа опырылып, ішіндегі әйел қамалып қалды.

Оқиға туралы хабарлама «112» пультіне түскен. Оқиға орнына жеткен Төтенше жағдайлар министрлігінің қызметкерлері конструкцияның одан әрі опырылуына жол бермеу үшін оны ұстап тұрып, есігін бөлшектеген. Осылайша, әйелді сыртқа алып шықты.

Құтқарылған әйел медициналық тексеруден өту үшін жедел жәрдем қызметкерлеріне тапсырылды.

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