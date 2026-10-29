Павлодар облысында әжетхана опырылып, әйел ішінде қалып қойған
Құтқарылған әйел медициналық тексеруден өту үшін жедел жәрдем қызметкерлеріне тапсырылды.
29 Қазан 2026, 04:27
БӨЛІСУ
29 Қазан 2026, 04:2729 Қазан 2026, 04:27
243Фото: Скриншот
Павлодар облысының Атамекен ауылында сырттағы әжетхана топыраққа опырылып, ішіндегі әйел қамалып қалды.
Оқиға туралы хабарлама «112» пультіне түскен. Оқиға орнына жеткен Төтенше жағдайлар министрлігінің қызметкерлері конструкцияның одан әрі опырылуына жол бермеу үшін оны ұстап тұрып, есігін бөлшектеген. Осылайша, әйелді сыртқа алып шықты.
Құтқарылған әйел медициналық тексеруден өту үшін жедел жәрдем қызметкерлеріне тапсырылды.
Ең оқылған:
- Полиция формасын киіп, ойын ойнаған баланың отбасы неге жазаланды? Полиция түсіндірді
- Астанада жалға алған пәтерін босатпай, үй иесін ұрып-соққан ер адам қамауға алынды
- Депутаттың ұлы да бар: Кісі өліміне қатысты 13 адам ұсталды
- «Ұстаз сабақ бере ме, әлде ата-анадан сөз ести ме?»: Аймағамбетов мұғалімдердің жанайқайын жеткізді
- Жолдау-2026: Еліміз қарқынды дамуы үшін ауқымды міндеттерді сапалы әрі жедел іске асыру маңызды