Павел Дуров Көлсайда ереже бұзбаған – Экология министрлігі

Telegram мессенджерінің негізін қалаушы Павел Дуровтың Алматы облысындағы «Көлсай көлдері» ұлттық паркінде шомылып жүрген сәті түсірілген бейнежазба әлеуметтік желілерде кеңінен тарады, деп хабарлайды BAQ.KZ Экология министрлігіне сілтеме жасап.
Экология министрлігі бұл дерек бойынша қызметтік тексеріс жүргізіп, Көлсай-2 көлінің маңында шомылуға тыйым салынғаны туралы ескерту белгілері орнатылмағанын анықтады. Осыған байланысты министрлік өкілдері құқық бұзушылық белгілері жоқ екенін мәлімдеді.
Аталған жағдай аумақтың экологиялық тұрақтылығына әсер етпеген, - делінген ведомство хабарламасында.
Министрлік бұл оқиғаның ерекше қорғалатын табиғи аумақтарда болу ережелері туралы туристерді жүйелі түрде хабардар етудің маңыздылығын көрсеткенін атап өтті. Мұндай шаралар елдің бірегей табиғатын сақтау мен экологиялық туризмді дамытуға ықпал етпек.
Сонымен қатар Павел Дуровтың 10 миллионнан астам жазылушысы бар парақшасында жарияланған бейнематериал Қазақстанның табиғи сұлулығын жаһандық аудиторияға таныстырды. Ведомство мәліметінше, бұл елдің туристік имиджін арттыруға оң әсер еткен.
Бұған дейін біз Павел Дуровтың әлеуметтік желідегі парақшасында Көлсай көлінің көркем жағалауынан судан шығып келе жатқан видеосын жариялағаны туралы жазғанбыз.
Осыдан кейін Алматы облысындағы “Көлсай көлдері” ұлттық паркі қызметтік тексеріс бастағанын мәлімдеген еді.