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  • Парламент Палаталарының бірлескен отырысы өтеді: Қошанов Өкімге қол қойды

Парламент Палаталарының бірлескен отырысы өтеді: Қошанов Өкімге қол қойды

26 маусымда Астанада Парламент Палаталарының бірлескен отырысы өтеді. Жиынның күн тәртібі кейін белгілі болады.

Бүгiн 2026, 17:22
АВТОР
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Мәжілістің баспасөз қызметі Бүгiн 2026, 17:22
Бүгiн 2026, 17:22
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Фото: Мәжілістің баспасөз қызметі

Мәжіліс төрағасы Парламент Палаталарының бірлескен отырысын шақыру туралы Өкімге қол қойды.

Мәжіліс төрағасы Ерлан Қошанов Қазақстан Республикасы Парламент Палаталарының бірлескен отырысын шақыру туралы Өкімге қол қойды.

​Қазақстан Республикасы Конституциясының 58-бабы 4-тармағының 2) тармақшасына сәйкес Қазақстан Республикасы Парламенті Палаталарының бірлескен отырысы 2026 жылғы 26 маусымда сағат 10.00-де Астана қаласында шақырылсын, – деп жазылған Өкім мәтінінде.

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