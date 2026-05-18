Оқу-ағарту вице-министрі тағайындалды
Оқу-ағарту министрлігінде жаңа тағайындау болды. Жаңа вице-министр цифрландыру мен жасанды интеллект бағыттарына жауап береді.
Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысымен Сергей Компаниец ҚР Оқу-ағарту вице-министрі болып тағайындалды.
ҚР Оқу-ағарту министрі Жұлдыз Сүлейменова жаңа вице-министрді ұжымға таныстырды.
Вице-министр лауазымында Сергей Компаниец білім беруді цифрлық трансформациялау және жасанды интеллектті орта білім беру жүйесіне енгізу бағыттарына жетекшілік ететін болады.
Сергей Компаниец компания 1986 жылы Ақмола облысы Жарқайың ауданы Тассуат ауылында дүниеге келген. Астана қаласының Мемлекеттік политехникалық колледжін, Басқару институтын, Академиялық инновациялық университетті және Джордж Вашингтон университетін бітірген.
2006-2009 жылдары ҚР Мемлекеттік қызмет істері агенттігінің «Ақпарат және тестілеу орталығы» ММ-де жүйе технигі, директордың орынбасары, директоры болып жұмыс істеді.
2009 жылдан 2011 жылға дейін «Мемлекеттік қызмет персоналын басқару ұлттық орталығы» АҚ-да департамент директоры және ҚР Премьер-министрі Кеңсесінің «Алмас» РМҚК директорының орынбасары қызметтерін атқарды.
2015 жылдан 2020 жылға дейін коммерциялық құрылымдарда, Шымкент қаласы әкімінің аппаратында басшылық лауазымдарда жұмыс істеді, сондай-ақ «Shymkent» ӘКК» АҚ басқарма төрағасының орынбасары қызметін атқарды.
2020 жылдан 2024 жылға дейін Түркістан қаласы әкімінің кеңесшісі, «Turkistan» АЭА БК» АҚ басқарма төрағасының орынбасары, «AMANAT» партиясы Орталық аппаратының Ақпараттық технологиялар орталығының басшысы, «Қазақстан ГАЖ орталығы» АҚ басқарма төрағасының орынбасары қызметтерін атқарды.
2024 жылғы ақпаннан бастап қазіргі уақытқа дейін Қазақстан Республикасы Президенті Іс басқармасының «Материалдық-техникалық қамтамасыз ету басқармасы» ММ басшысының орынбасары қызметін атқарады.
