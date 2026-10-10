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  • Оңтүстік Кореяда сауда орталығының төбесі опырылып, 38 адам зардап шекті

Оңтүстік Кореяда сауда орталығының төбесі опырылып, 38 адам зардап шекті

Зардап шеккендердің басым бөлігі жеңіл жарақат алған.

10 Қазан 2026, 20:18
АВТОР
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Yonhap 10 Қазан 2026, 20:18
10 Қазан 2026, 20:18
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Фото: Yonhap

Оңтүстік Кореяның Тэгу қаласындағы сауда орталығында төбенің бір бөлігі опырылып, 38 адам зардап шекті.

Yonhap агенттігінің хабарлауынша, оқиға кезінде ғимарат ішінде 66 адам болған. Олардың барлығы өздігінен эвакуацияланған.

Зардап шеккендердің басым бөлігі жеңіл жарақат алған. Тоғыз адам ауруханаға жеткізілді. Олардың өміріне қауіп төніп тұрған жоқ.

Эвакуациядан кейін құтқарушылар ғимаратты тексеріп, басқа зардап шеккендерді анықтамады. Оқиға болған аумақта полиция көлік қозғалысын реттеп жатыр.

Жергілікті билік іздестіру жұмыстары аяқталғаннан кейін төбенің опырылу себебін анықтауды жоспарлап отыр.

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