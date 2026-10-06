Оман Сұлтанның Қазақстанға мемлекеттік сапары аяқталды
6 Қазан 2026, 18:46
БӨЛІСУ
6 Қазан 2026, 18:466 Қазан 2026, 18:46
118Фото: Ақорда
Президент Қасым-Жомарт Тоқаев Қазақстанға мемлекеттік сапары аяқталған Оман Сұлтаны Хайсам бен Тариқ Әл Саидты елорда әуежайынан шығарып салды. Бұл туралы Ақорданың баспасөз қызметі хабарлады.
Сапар барысында екі елдің көшбасшылары кессөздер өткізіп, қазақ-оман бизнес-форумына қатысты және «Астана» халықаралық қаржы орталығында болды.
Қасым-Жомарт Тоқаев Хайсам бен Тарик Аль Саидті «Алтын Қыран» орденімен марапаттады.
Тараптар сауда, инвестиция, энергетика, көлік, логистика, ауыл шаруашылығы және жаңа технологиялар саласындағы ынтымақтастықты дамыту мәселелерін талқылады.
Ең оқылған:
- Мұғалімдер күні: Қай өңірде ұстаздарға сыйақы беріледі?
- Қазгидромет ескертеді: Қазақстанда ауа райы күрт бұзылып, өңірлерде қар аралас жауын-шашын түседі
- Тараздағы қанды оқиға: 24 жастағы жігітті пышақтап кетті
- Қорғаныс министрлігіндегі аудит: Қару-жарақтан бастап цифрлық жүйелерге дейін тексеріледі
- Азамат Есқараев қызметінен босатылып, жаңа лауазымға тағайындалды