Оман шығанағында мұнай танкері өртеніп, қозғалысын тоқтатты
Иранның әскери-теңіз күштері сауда кемелерін қауіпсіз өту үшін елдің қарулы күштерімен үйлесімді әрекет етуге шақырды.
18 Қазан 2026, 10:50
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18 Қазан 2026, 10:5018 Қазан 2026, 10:50
87Фото: IRIB
Оман шығанағында мұнай тасымалдайтын танкер өртеніп, қозғалысын тоқтатты. Оқиға туралы Иранның әскери-теңіз күштері хабарлаған. Бұл туралы Иранның IRIB мемлекеттік телерадиокомпаниясы мәлімдеді.
Осы оқиғаға байланысты Иран әскери күштері сауда кемелерін қауіпсіз өту үшін елдің қарулы күштерімен өз әрекеттерін үйлестіруге шақырды.
Иранның әскери-теңіз күштері Ормуз бұғазы мен оған іргелес Оман шығанағындағы кеме қатынасын толық бақылауда ұстап отырғанын да мәлімдеді.
Оқиғаның өзге мән-жайы, соның ішінде өрттің шығу себебі мен экипаж мүшелерінің жағдайы туралы ақпарат берілген жоқ.
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