Оман шығанағында мұнай танкері өртеніп, қозғалысын тоқтатты

Иранның әскери-теңіз күштері сауда кемелерін қауіпсіз өту үшін елдің қарулы күштерімен үйлесімді әрекет етуге шақырды.

18 Қазан 2026, 10:50
АВТОР
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IRIB 18 Қазан 2026, 10:50
18 Қазан 2026, 10:50
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Фото: IRIB

Оман шығанағында мұнай тасымалдайтын танкер өртеніп, қозғалысын тоқтатты. Оқиға туралы Иранның әскери-теңіз күштері хабарлаған. Бұл туралы Иранның IRIB мемлекеттік телерадиокомпаниясы мәлімдеді.

Осы оқиғаға байланысты Иран әскери күштері сауда кемелерін қауіпсіз өту үшін елдің қарулы күштерімен өз әрекеттерін үйлестіруге шақырды.

Иранның әскери-теңіз күштері Ормуз бұғазы мен оған іргелес Оман шығанағындағы кеме қатынасын толық бақылауда ұстап отырғанын да мәлімдеді.

Оқиғаның өзге мән-жайы, соның ішінде өрттің шығу себебі мен экипаж мүшелерінің жағдайы туралы ақпарат берілген жоқ.

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