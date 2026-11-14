Нұрқанат Серікбаев Загребтегі Гран-при турнирінің чемпионы атанды
Отандасымыз 66 келіге дейінгі салмақ дәрежесінің финалында бразилиялық Рональд Лимамен белдесіп, айқын басымдықпен жеңіске жетті.
14 Қараша 2026, 06:35
БӨЛІСУ
14 Қараша 2026, 06:3514 Қараша 2026, 06:35
79Фото: Ұлттық олимпиада комитеті
Қазақстандық дзюдошы Нұрқанат Серікбаев Хорватияның Загреб қаласында өтіп жатқан Гран-при турнирінің алтын медалін жеңіп алды.
Отандасымыз 66 келіге дейінгі салмақ дәрежесінің финалында бразилиялық Рональд Лимамен белдесіп, айқын басымдықпен жеңіске жетті.
Осылайша, Нұрқанат Серікбаев Қазақстан құрамасының қоржынына алғашқы алтын жүлдені салды.
Бұған дейін Ғалия Тынбаева (48 келі) мен Аман Бақытжан (60 келі) күміс медаль иеленген еді.
Ең оқылған:
- Нұртөре Жүсіп: Бұрын тек шабақтар мен шортандар қармаққа ілінсе, бүгін екі бірдей акула ауға түсті
- Түркістан – Павлодар пойызының жолсерігі қамауға алынды
- «Арандатушылық пиғылдардың жүзеге асу ықтималдығы бар»: Жапаров Қырғызстан халқына үндеу жасады
- 70-ке жуық платформа, толассыз есеп: Мұғалімдердің жүктемесін неге азайта алмай отырмыз?
- Түрмеден басқарып отырған: Шымкентте бопсалаумен айналысқан топ ұсталды