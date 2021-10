Жәнібек Әлімханұлының келесі жекпе-жегі белгіленді

Инсайдер Стив Кимнің ақпараты бойынша, Жәнібек 5 қараша Лас-Вегаста рингке шығады. Қарсыласы әзірге белгісіз.

Әлімханұлы Top Rank ұйымдастыратын бокс кешінде өнер көрсетеді деп жоспарланған. Ал бұл шоудың басты айқасында екінші жартылай жеңіл дивизионда WBO чемпионы Микаэла Майер (15-0, 5 КО) мен IBF титулына ие Майва Хамадуш (22-1, 18 КО) жұдырықтасады.

