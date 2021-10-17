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Конькимен жүгіруден ел кубогі І кезеңінің нәтижесі белгілі болды
17 Қазан 2021, 16:11 33

Конькимен жүгіруден ел кубогі І кезеңінің нәтижесі белгілі болды

Нұр-Сұлтан, BAQ.KZ. 19 қазан күні Нұр-Сұлтанда конькимен жүгіруден Қазақстан кубогінің екінші кезеңі басталады. Осы орайда Olympic.kz бірінші кезең жеңімпаздарымен таныстырған екен.

500 метр, ерлер: Роман Креч, Иван Аржаников, Александр Кленко;

500 метр, әйелдер: Екатерина Айдова, Дарья Гаврилова, Ксения Яковлева;

1000 метр, әйелдер: Надежда Морозова, Екатерина Айдова, Алина Дауранова;

1000 метр, ерлер: Иван Аржаников, Денис Кузин, Дмитрий Морозов;

1500 метр, әйелдер: Алина Дауранова, Ксения Яковлева, Дарья Гаврилова;

1500 метр, ерлер: Роман Биназаров, Алтай Жәрдембекұлы, Руслан Бегімбетов;

3000 метр, әйелдер: Надежда Морозова, Екатерина Айдова, Дина Шевкунова;

3000 метр, ерлер: Дмитрий Морозов, Виталий Щиголев, Максим Баклашкин.

#Конькимен жүгіру # ел кубогі # спорт

Фото: ашық дереккөз
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