Конькимен жүгіруден ел кубогі І кезеңінің нәтижесі белгілі болды

Нұр-Сұлтан, BAQ.KZ. 19 қазан күні Нұр-Сұлтанда конькимен жүгіруден Қазақстан кубогінің екінші кезеңі басталады. Осы орайда Olympic.kz бірінші кезең жеңімпаздарымен таныстырған екен.
500 метр, ерлер: Роман Креч, Иван Аржаников, Александр Кленко;
500 метр, әйелдер: Екатерина Айдова, Дарья Гаврилова, Ксения Яковлева;
1000 метр, әйелдер: Надежда Морозова, Екатерина Айдова, Алина Дауранова;
1000 метр, ерлер: Иван Аржаников, Денис Кузин, Дмитрий Морозов;
1500 метр, әйелдер: Алина Дауранова, Ксения Яковлева, Дарья Гаврилова;
1500 метр, ерлер: Роман Биназаров, Алтай Жәрдембекұлы, Руслан Бегімбетов;
3000 метр, әйелдер: Надежда Морозова, Екатерина Айдова, Дина Шевкунова;
3000 метр, ерлер: Дмитрий Морозов, Виталий Щиголев, Максим Баклашкин.