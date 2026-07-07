НАТО-ның жаңа міндеттемесі Еуропа бюджетіне қысымды күшейтті
Анкарада өтетін НАТО саммитінде Альянстың Бас хатшысы Марк Рютте мүше мемлекеттерді қорғаныс шығындарын арттыру жөніндегі міндеттемелерін орындауға шақырмақ.
НАТО-ға мүше елдердің қорғаныс шығындарын ұлғайту жөніндегі міндеттемесі Еуропа мемлекеттерінің бюджетіне елеулі қысым түсіріп отыр. Сарапшылардың пікірінше, бірқатар ел жаңа мақсаттарға қол жеткізу үшін қаржы таба алғанымен, кейбір ірі экономикалар бұл міндетті орындауда қиындықтарға тап болып жатыр.
Reuters агенттігінің хабарлауынша, Анкарада өтетін НАТО саммитінде Альянстың Бас хатшысы Марк Рютте мүше мемлекеттерді қорғаныс шығындарын арттыру жөніндегі міндеттемелерін орындауға шақырмақ.
Өткен жылғы саммитте НАТО-ның 32 мүшесі 2035 жылға қарай қорғаныс пен қауіпсіздікке жұмсалатын шығындарды жалпы ішкі өнімнің (ЖІӨ) 5 пайызына дейін жеткізуге келіскен болатын. НАТО дерегіне сәйкес, Еуропа елдері мен Канада 2024–2026 жылдар аралығында қорғаныс шығындарын шамамен 258 млрд долларға арттырған.
Германия, Польша, Литва және Эстония қорғанысқа бөлінетін қаржыны көбейту бағытында нақты қадамдар жасап келеді. Атап айтқанда, Германия қорғаныс бюджетін 2030 жылға дейін екі есеге жуық ұлғайтуды жоспарлап отыр. Польша өткен жылы қорғанысқа ЖІӨ-нің 4,3 пайызын бөлген.
Ал Ұлыбритания, Франция және Италия сияқты ірі экономикалар шығындарды арттыруда қаржылық және саяси қиындықтарға кезігуде. Ұлыбритания қорғанысқа қосымша 15 млрд фунт стерлинг бөлуді жоспарлағанымен, оның бір бөлігі әлі қаржыландырылмаған. Франция бюджет тапшылығын қысқарту жағдайында әскери шығындарды кезең-кезеңімен ұлғайтуды көздесе, Италияда бұл мәселе мемлекеттік қарыздың жоғары деңгейімен күрделеніп отыр.
Испания да қорғаныс шығындарын айтарлықтай көбейтуден әзірге бас тартып, қаржының басым бөлігін азаматтық технологияларды дамытуға бағыттауды жөн көреді.
Сарапшылардың пікірінше, Еуропада қорғанысқа жұмсалатын қаражаттың артуы әскери өнеркәсіптің дамуына мүмкіндік бергенімен, қару-жарақ өндірушілері ұзақ мерзімді мемлекеттік тапсырыстардың тұрақтылығына әлі де күмәнмен қарап отыр.
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