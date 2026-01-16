НАТО Арктикадағы қауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін жаңа стратегияларды қарастыруда. АҚШ Президенті Дональд Трамп Гренландияны толық бақылауға алуды қалағандықтан, альянс мүшелері бұл шешімнің қауіпсіздікке және одаққа ықтимал әсерін талқылауда, деп хабарлайды BAQ.KZ Reuters-ке сілтеме жасап.
Трамптың талаптары кейбір еуропалық елдер үшін алаңдатушылық тудырып отыр, бірақ ол Гренландияның АҚШ үшін стратегиялық маңызын баса айтты.
НАТО-ның кейбір мүшелері Арктикада әуе бақылауын күшейту, теңіз патрульдерін ұйымдастыру және технологияны белсенді қолдану арқылы қауіпсіздікті арттыруды жоспарлап отыр. Дания мен Гренландия басшылары аралды сатпайтынын және АҚШ құрамына кіргісі келмейтінін мәлімдеді.
Қазіргі уақытта Гренландияда шамамен 150 әскери және азаматтық маман қызмет етеді, ал АҚШ әскери базалары 1951 жылғы келісімге сәйкес күшейтіле алады. НАТО консенсус негізінде әрекет ететіндіктен, Арктикадағы кез келген стратегиялық өзгеріс барлық 32 мүше мемлекеттің мақұлдауын талап етеді.