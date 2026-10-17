Мүфтият 2027 жылға арналған діни күндер кестесін жариялады
Құрбан айт мерекесі 16-18 мамыр аралығында аталып өтеді.
17 Қазан 2026, 21:02
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17 Қазан 2026, 21:0217 Қазан 2026, 21:02
177Фото: istockphoto.com
Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының Шариғат және пәтуа бөлімі 2027 жылға арналған діни күндер кестесін бекітті.
Жарияланған күнтізбеге сәйкес, 2027 жылы Рамазан айы 8 ақпанда басталып, 8 наурызда аяқталады. Ал Қадір түні 5 наурыздан 6 наурызға қараған түнге сәйкес келеді.
Құрбан айт мерекесі 16-18 мамыр аралығында аталып өтеді.
ҚМДБ мәліметінше, хижри айлардың басталуы халықаралық астрономиялық зерттеу орталықтарының деректері негізінде есептелген. Дегенмен діни мерекелердің нақты күндері жаңа айдың көрінуіне байланысты бір күнге өзгеруі мүмкін.
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