Мүфтият 2027 жылға арналған діни күндер кестесін жариялады

Құрбан айт мерекесі 16-18 мамыр аралығында аталып өтеді.

17 Қазан 2026, 21:02
АВТОР
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istockphoto.com 17 Қазан 2026, 21:02
17 Қазан 2026, 21:02
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Фото: istockphoto.com

Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының Шариғат және пәтуа бөлімі 2027 жылға арналған діни күндер кестесін бекітті.

Жарияланған күнтізбеге сәйкес, 2027 жылы Рамазан айы 8 ақпанда басталып, 8 наурызда аяқталады. Ал Қадір түні 5 наурыздан 6 наурызға қараған түнге сәйкес келеді.

Құрбан айт мерекесі 16-18 мамыр аралығында аталып өтеді.

ҚМДБ мәліметінше, хижри айлардың басталуы халықаралық астрономиялық зерттеу орталықтарының деректері негізінде есептелген. Дегенмен діни мерекелердің нақты күндері жаңа айдың көрінуіне байланысты бір күнге өзгеруі мүмкін.

 

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