Meta компаниясына 25 млрд доллар айыппұл салынды
Сот мәліметінше, 2010–2021 жылдар аралығында компания пайдаланушыларға жеке ақпаратты жинау, пайдалану және үшінші тараптарға беру тәртібі туралы шындыққа сәйкес келмейтін мәліметтер ұсынған.
23 Қазан 2026, 07:44
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23 Қазан 2026, 07:4423 Қазан 2026, 07:44
29Фото: ЖИ арқылы жасалған
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