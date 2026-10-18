Месси төрт минутта екі гол соғып, командасына MLS чемпионатында жеңіс сыйлады
MLS чемпионатының кезекті турында Майамидің «Интер» клубы сырт алаңда «Атлантаны» 3:1 есебімен жеңді.
18 Қазан 2026, 13:21
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18 Қазан 2026, 13:2118 Қазан 2026, 13:21
175Фото: championat.com
Америкалық «Интер Майами» футбол клубы MLS тұрақты чемпионаты аясында сырт алаңда «Атлантаны» 3:1 есебімен ұтты.
Матчтағы есеп бірінші таймның соңына қарай ашылды. Қонақтар құрамындағы мексикалық жартылай қорғаушы Херман Бертераме гол соғып, командасын алға шығарды.
Екінші таймның 56-минутында Бертераме Лионель Мессиге нәтижелі пас берді. Ал 39 жастағы аргентиналық шабуылшыға дубль жасау үшін небәрі төрт минут қажет болды.
Матчтың соңына қарай алаң иелері бір гол соғып, есеп айырмасын қысқартты. Фафа Пико пенальтиді сәтті орындап, командасына гол әкелді. Алайда бұл «Интер Майамидің» 3:1 есебімен жеңіске жетуіне кедергі бола алмады.
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