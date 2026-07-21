Мерц пен Бернэм Украинаға қолдауды жалғастыруға келісті

Тараптар Германия мен Ұлыбритания арасындағы тығыз ынтымақтастықты жалғастыруға және Кенсингтон келісімін жүзеге асыруға ниетті екенін білдірді.

21 Шілде 2026, 07:48
АВТОР
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Temilade Adelaja / Reuters 21 Шілде 2026, 07:48
21 Шілде 2026, 07:48
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Фото: Temilade Adelaja / Reuters

Германия канцлері Фридрих Мерц пен Ұлыбританияның жаңа премьер-министрі Энди Бернэм телефон арқылы сөйлесіп, Украинаға қолдау көрсетуді жалғастыруға келісті. Бұл туралы Германия үкіметінің ресми өкілі Штефан Корнелиус мәлімдеді.

Әңгіме барысында Мерц Бернэмді Ұлыбритания премьер-министрі қызметіне кірісуімен құттықтап, екі ел арасындағы серіктестікті одан әрі нығайту мәселесін талқылады.

Тараптар Германия мен Ұлыбритания арасындағы тығыз ынтымақтастықты жалғастыруға және Кенсингтон келісімін жүзеге асыруға ниетті екенін білдірді.

Сондай-ақ көшбасшылар Украинаға жан-жақты қолдау көрсетуді жалғастыру жөнінде ортақ ұстанымдарын растады.

Еске салайық, 20 шілдеде Энди Бернэм Ұлыбританияның премьер-министрі қызметіне ресми түрде кірісіп, Король Чарльз III-тен үкімет құру мандатын алған болатын. Бұған дейін мемлекет басшысы Кир Стармердің отставкасын қабылдаған.

 

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