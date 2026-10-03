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  • Мерей Қабдуллаев 2026 жылғы Азия ойындарында джиу-джитсудан күміс медаль жеңіп алды

Мерей Қабдуллаев 2026 жылғы Азия ойындарында джиу-джитсудан күміс медаль жеңіп алды

Қазақстандық спортшы 85 келіге дейінгі салмақта екінші орын алды. Мариан Журавлева да жарыс жүлдегерлерінің қатарынан көрінді.

3 Қазан 2026, 10:46
АВТОР
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ҚР ҰОК/Никита Басов 3 Қазан 2026, 10:46
3 Қазан 2026, 10:46
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Фото: ҚР ҰОК/Никита Басов

Қазақстандық Мерей Қабдуллаев 2026 жылғы Азия ойындарында джиу-джитсудан күміс медаль иеленді. 85 келіге дейінгі салмақ дәрежесінің финалында ол Сауд Арабиясының өкілі Абдулла Тарик Надомен белдесіп, қарсыласына жол берді.

Қазақстан қоржынына тағы бір медальді Мариан Журавлева салды. Ол джиу-джитсудан қола жүлде жеңіп алды.

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