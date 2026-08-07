Мемлекет білім беру гранттарының рекордтық санын бөлуде: 75 мыңнан астам абитуриент жоғары оқу орындарына тегін түседі
Қазақстандағы мемлекеттік білім беру тапсырысы артып, жоғары білімнің қолжетімділігін қамтамасыз етуде және экономика үшін кадрлар резервін қалыптастыруда.
2019-2020 оқу жылында бакалавриатқа 51 023, магистратураға 12 504 және докторантураға 1 640 грант бөлінген болса, 2026-2027 оқу жылында еліміздің жоғары оқу орындарында тек бакалавриат бойынша 75 мыңнан астам абитуриент – мемлекеттік білім беру грантының иегерлері тегін білім алады.
Президент Қасым-Жомарт Тоқаевтың тапсырмасы бойынша мемлекеттік білім беру тапсырысы экономиканың ұзақмерзімді қажеттіліктерін ескере отырып қалыптастырылады. Гранттардың 60%-ы өнеркәсіпті, технологияларды және инновацияларды дамытуды қамтамасыз ететін инженерлік және техникалық мамандықтарға бағытталады.
Өңірлерге ерекше көңіл бөлінуде. «Серпін» жобасы аясында 2 мыңнан астам грант иегері Қазақстанның солтүстік, шығыс және орталық өңірлеріндегі жетекші университеттерде білім алады. Бұл аталған аймақтарды білікті мамандармен қамтамасыз етуге мүмкіндік береді.
Конкурсқа деген қызығушылық жоғары болып қалып отыр. 2026 жылы білім беру гранттарын алуға 127 мыңға жуық өтініш түсті. Бұл өткен жылмен салыстырғанда 14 мыңға артық.
Гранттарды бөлу кезінде мемлекеттік қолдаудың барлық шаралары сақталған: әлеуметтік осал санаттағы абитуриенттерге арналған квоталар, халықаралық олимпиадалар мен ірі спорттық жарыстардың жеңімпаздарына конкурстан тыс берілетін гранттар, сондай-ақ мерзімді әскери қызметін өткерген азаматтарға арналған 1 816 грант қаралған.
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