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  • Мемлекет басшысы Германия бірлігі күніне орай құттықтау жеделхатын жолдады

Мемлекет басшысы Германия бірлігі күніне орай құттықтау жеделхатын жолдады

Президент қазақ-герман стратегиялық серіктестігін одан әрі нығайтуға ниетті екенін білдірді.

3 Қазан 2026, 15:00
АВТОР
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©BAQ.KZ архиві 3 Қазан 2026, 15:00
3 Қазан 2026, 15:00
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Фото: ©BAQ.KZ архиві

Қасым-Жомарт Тоқаев Федералдық Президент Франк-Вальтер Штайнмайерді және Федералдық Канцлер Фридрих Мерцті ұлттық мереке – Германия бірлігі күнімен құттықтады.

Бұл туралы Ақорда мәлімдеді. 

Мемлекет басшысы бұл Германияның табанды әрі жасампаз күш-қуатын, өркендеу жолындағы нық қадамын танытатын айтулы күн екенін атап өтті.

Сондай-ақ Президент жуырда Германияға жасаған ресми сапарында жылы қарсы алып, қонақжайлық танытқаны үшін шынайы ризашылық білдіріп, мазмұнды өткен келіссөздерді жоғары бағалады.

Мемлекет басшысы Берлинде қол жеткізілген уағдаластықтар қазақ-герман стратегиялық серіктестігін кеңейтуге және басым салаларда бірлескен жобаларды іске асыруға жол ашатынын айтты.

Қасым-Жомарт Тоқаев Франк-Вальтер Штайнмайер мен Фридрих Мерцтің жауапты мемлекеттік қызметіне табыс, ал достас Германия халқына бақ-береке тіледі.

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