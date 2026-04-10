Мемлекет басшысы бір топ жас ғалымға пәтер кілттерін салтанатты түрде табыстады

АВТОР
Қысқа да нұсқа. Жазылыңыз telegram - ға
67
Фото: Ақорда

Мемлекет басшысы ғалымдарды мемлекеттік наградалармен марапаттады, деп хабарлайды BAQ.KZ Ақордаға сілтеме жасап.

Сондай-ақ, Президент бір топ жас ғалымға пәтер кілттерін салтанатты түрде табыстады.

Пәтер алғандар тізімі:

1. Мүтәлі Әлішер Қасымбекұлы - Қазақстан Республикасы Атом энергиясы жөніндегі агенттігі Ядролық физика институты Астана филиалының Қатты дене физикасы зертханасының аға ғылыми қызметкері.

2. Тленчиева Шырын Муратовна - Әлеуметтану орталығының басшысы, Философия, саясаттану және дінтану институтының аға ғылыми қызметкері.

3. Муслимова Индира Базарбаевна - Қазақстан Республикасы Атом энергиясы жөніндегі агенттігі Ядролық физика институты Астана филиалының Тректік мембраналар технологиялық зертханасының аға ғылыми қызметкері.

4. Умирзаков Арман Ганидинович - Қ.И. Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық зерттеу университеті Физика-техникалық институтының Электрохимия және ванадийлі ағынды батареялар зертханасы меңгерушісінің міндетін атқарушы, ғылыми қызметкер.

5. Елназарқызы Рахия - С. Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық университетінің қауымдастырылған профессорының міндетін атқарушы.

6. Базылханова Эльмира Чаймаксутовна - С. Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық зерттеу университетінің қауымдастырылған профессорының міндетін атқарушы.

7. Ногай Артур Адольфович - С. Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық зерттеу университетінің аға оқытушысы.

8. Толеубаев Медет Толеубайулы - Астана медицина университетінің профессор Г.В. Цой атындағы хирургия ғылыми-білім беру орталығы директорының орынбасары.

9. Бейсембаева Акмарал Рашидкызы - Ш.Уәлиханов атындағы Тарих және этнология институты Астана қаласындағы филиалының аға ғылыми қызметкері.

10. Кумаргазина Мадина Бакытжановна - Ғұмарбек Даукеев атындағы Алматы энергетика және байланыс университетінің Жылу энергетикасы және физика кафедрасының аға оқытушысы.

Наверх