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  • Мексика жағалауында кеме апатқа ұшырап, 11 адам із-түзсіз жоғалып кетті

Мексика жағалауында кеме апатқа ұшырап, 11 адам із-түзсіз жоғалып кетті

АҚШ жағалау күзеті 16 адамды құтқарды. Зардап шеккен екі адамның жағдайы ауыр, тағы 11 адам іздестіріліп жатыр.

17 Қазан 2026, 15:21
АВТОР
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istockphoto.com 17 Қазан 2026, 15:21
17 Қазан 2026, 15:21
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Фото: istockphoto.com

Тынық мұхитында Мексиканың Төменгі Калифорния штаты жағалауында кеме апатқа ұшырады. Оқиға салдарынан 11 адам із-түзсіз жоғалған.

Associated Press басылымының мәліметінше, АҚШ жағалау күзеті 16 адамды құтқарған. Кеме Энсенада қаласынан батысқа қарай шамамен 225 шақырым қашықтықта суға батқан.

Мексика консулдығының хабарлауынша, құтқарылғандардың барлығы – Мексика азаматтары. Олардың бірін акула тістеген болуы мүмкін. Тағы екі адамның жағдайы ауыр.

Зардап шеккендер тікұшақпен Сан-Диегодағы ауруханаларға жеткізілді. АҚШ пен Мексиканың әскери-теңіз күштері із-түзсіз жоғалған адамдарды іздестіру жұмыстарын жалғастырып жатыр.

Кеме апатының себептері анықталып жатыр.

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