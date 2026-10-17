Мексика жағалауында кеме апатқа ұшырап, 11 адам із-түзсіз жоғалып кетті
АҚШ жағалау күзеті 16 адамды құтқарды. Зардап шеккен екі адамның жағдайы ауыр, тағы 11 адам іздестіріліп жатыр.
17 Қазан 2026, 15:21
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17 Қазан 2026, 15:2117 Қазан 2026, 15:21
178Фото: istockphoto.com
Тынық мұхитында Мексиканың Төменгі Калифорния штаты жағалауында кеме апатқа ұшырады. Оқиға салдарынан 11 адам із-түзсіз жоғалған.
Associated Press басылымының мәліметінше, АҚШ жағалау күзеті 16 адамды құтқарған. Кеме Энсенада қаласынан батысқа қарай шамамен 225 шақырым қашықтықта суға батқан.
Мексика консулдығының хабарлауынша, құтқарылғандардың барлығы – Мексика азаматтары. Олардың бірін акула тістеген болуы мүмкін. Тағы екі адамның жағдайы ауыр.
Зардап шеккендер тікұшақпен Сан-Диегодағы ауруханаларға жеткізілді. АҚШ пен Мексиканың әскери-теңіз күштері із-түзсіз жоғалған адамдарды іздестіру жұмыстарын жалғастырып жатыр.
Кеме апатының себептері анықталып жатыр.
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