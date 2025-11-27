Мәулен Әшімбаев жаңартылған Парламентті басқаруға дайын ба?

Сенат спикері Мәулен Әшімбаев жаңартылған Парламент төрағасы қызметіне сайлану мүмкіндігіне қатысты пікір білдірді, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
Айтуынша, бұл мәселе жөнінде айтуға әлі ерте.
Қазір тек талқылау процесі жүріп жатыр. Алда 2026, 2027, 2028 жылдар бар. Сондықтан қандай да бір болжам жасауға әсте ерте деп ойлаймын. Қазір мен бар назарым алдымызда тұрған міндеттерге бағытталған. Биыл ең маңызды заңдарды қабылдау – басты мақсат. Біз сол заңдар үшін жауаптымыз. Сондықтан мұндай әңгімелердің бәрі жай ғана алыпқашпа сөз. Мен де, менің әріптестерім де жыл аяқталуға қалған бір айда маңызды заңдарды қабылдауға күш салып отырмыз, – деді Мәулен Әшімбаев Сенаттың кулуарында берген сұхбатында.
Еске салайық, биыл 8 қыркүйекте Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Парламенттің қос палатасының бірлескен отырысында Қазақстан халқына Жолдауын жариялаған еді. Сол жиында Президент Қазақстан Парламентін бір палаталы ету жөнінде ұсыныс айтты.