Масалардың көбеюін тоқтату үшін: Барселонада 500 мыңнан астам маса табиғи ортаға жіберілді
Барселонадағы тәжірибе реттеуші органдардың рұқсатын алғаннан кейін тамыз айының ортасында басталған.
23 Қазан 2026, 06:30
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23 Қазан 2026, 06:3023 Қазан 2026, 06:30
184Фото: pexels.com
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