Маңғыстауда жанып кеткен көліктен бүлінбеген Құран табылды
Оқиға әлеуметтік желіде қызу талқыланып жатыр.
Әлеуметтік желілерде толықтай жанып кеткен автокөлік түсірілген видео кеңінен тарап жатыр. Видео авторының айтуынша, көліктің ішіндегі Құран мен тәспі өрттен аман қалған. Бұл кадрлар желі қолданушылары арасында қызу пікірталас тудырды.
Видеода ер адам әбден жанып кеткен көлікті көрсетіп, кейін өзінің сөзінше өрттен бүлінбей қалған қасиетті кітап пен тәспіні көрсетеді.
Lada.kz мәліметінше, жарияланым аз уақыт ішінде көп қаралым мен пікір жинаған. Қолданушылардың бір бөлігі мұны ғажайып жағдай әрі тылсым белгі деп қабылдаған. Кейбірі бұған ұқсас оқиғаларды да еске алып, өрттен кейін діни заттардың аман қалғанын жазған.
Ал енді бір қолданушылар бұл жағдайға күмәнмен қарады. Олардың пікірінше, қалың қағаз бен кейбір материалдар белгілі бір жағдайда қатты өрттің өзінде ішінара сақталып қалуы мүмкін.
Әзірге өрттің шығу себебі мен оқиғаның мән-жайына қатысты ресми ақпарат жарияланған жоқ.
Ең оқылған:
- Жер бетінде магниттік дауыл басталды
- БАӘ Иранның Тегеранға қарсы соғысқа қатысы бар деген айыптауларын жоққа шығарды
- Қазақстанға $20 млрд инвестиция: Бектенов Дүниежүзілік банкпен не талқылады?
- Қазақстан Иранға 30 вагон гуманитарлық көмек жіберді
- Астанада контент үшін "Бәйтерек" маңына шампан төккен блогер қыз жазаланды