Маңғыстауда қарақұрт көбейді: 18 адам дәрігер көмегіне жүгінді

Соңғы он күнде қарақұрт шаққан екі бала ауруханаға түскен.

Кеше 2026, 23:55
АВТОР
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depositphotos.com Кеше 2026, 23:55
Кеше 2026, 23:55
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Фото: depositphotos.com

Маңғыстау облысында қарақұрттардың көбеюі алаңдаушылық туғызуда. Биыл өңірде улы өрмекші шаққан 18 адам медициналық көмекке жүгінген.

Lada.kz-тің жазуынша, мамандар мұны жауын-шашынның көп түсуімен байланыстырады. Сонымен қатар бірқатар медициналық мекемелерде қарақұрт уына қарсы сарысу қорының жеткіліксіз екені айтылды. Сол себепті кей науқастар облыс орталығындағы ауруханаларға жеткізіледі.

Облыс әкімдігінде өткен арнайы кеңесте барлық қала мен ауданда антидот қорын толықтыру, дезинсекциялық жұмыстарды күшейту және халық арасында түсіндіру шараларын жүргізу тапсырылды.

Соңғы он күнде қарақұрт шаққан екі бала ауруханаға түскен. Дәрігерлер олардың жағдайы тұрақталғанын хабарлады.

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