Маңғыстау облысындағы қауіпті жол учаскелеріне шу жолақтары орнатылады
Жаңа қауіпсіздік шарасы республикалық маңызы бар жолдардың апатты учаскелерінде енгізілуде.
2 Тамыз 2026, 20:18
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