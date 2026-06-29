Конституцияны салтанатты табыстау рәсімі өтті
Астанада Президент атынан жаңа Конституцияның арнайы басылымы табысталды.
Астанада Қазақстанның жаңа Конституциясының арнайы басылымын салтанатты түрде табыстау рәсімі өтті. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың хатымен бірге басылым даналарын Премьер-министрдің орынбасары – Мәдениет және ақпарат министрі Аида Балаева табыстады.
Арнайы басылым шығармашылық және ғылыми зиялы қауым өкілдеріне, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Президентінің жанындағы Әйелдер істері және отбасылық-демографиялық саясат жөніндегі Ұлттық комиссия мүшелеріне берілді.
Жиында Аида Балаева жаңа Конституцияның қабылдануы Қасым-Жомарт Тоқаев 2019 жылы бастаған саяси және қоғамдық жаңғырулардың заңды жалғасы екенін атап өтті. Үкімет басшысының орынбасары Конституцияның маңызы онда бекітілген құқықтық нормалармен ғана емес, ең алдымен, оның өзегіне айналған құндылықтармен айқындалатынына назар аударды.
Біз үшін аса маңызды жаңашылдықтың бірі – мәдениет, ғылым және білімнің негізгі конституциялық құндылықтар қатарына енгізілуі. Ұлттық мәдениетті мемлекеттік қолдау және тарихи-мәдени мұраны сақтау алғаш рет мемлекеттің аса маңызды міндеттерінің бірі ретінде конституциялық деңгейде бекітілді. Сонымен қатар Конституцияда әрбір азаматтың тарихи-мәдени мұраға ұқыпты қарауға, тарих және мәдениет ескерткіштерін қорғауға міндетті екені нақты көрсетілген. Бұл мәні терең, маңызы зор өзгеріс. Өйткені мәдени мұраны сақтау – мемлекеттің ғана емес, бүкіл қоғамның ортақ міндеті әрі жауапкершілігі, – деді Аида Балаева.
Премьер-министрдің орынбасары жаңа Конституцияның идеялық негізінде Мемлекет басшысы ұсынған «Әділетті Қазақстан», «Заң мен тәртіп», «Адал азамат» және «Таза Қазақстан» жалпыұлттық қағидаттары жатқанын атап өтті.
Кездесу барысында жаңа Конституцияда отбасы институтының құқықтық негіздері нақтыланып, қоғам үшін айрықша маңызы бар құндылықтарды қорғау кепілдіктері күшейтілгені де айтылды.
Еске сала кетейік, Қазақстанның жаңа Конституциясы 2026 жылғы 15 наурызда өткен республикалық референдум қорытындысы бойынша қабылданды. Құжат 2026 жылғы 1 шілдеден бастап күшіне енеді.
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