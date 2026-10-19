Көктайғақ пен қар: Синоптиктер қай өңірлерде ауа райы суытатынын болжады
Синоптиктер 20–22 қазан аралығында мол жауын-шашын болатынын ескертті.
Казақстанның солтүстігі мен шығысында көктайғақ, ал оңтүстігінде түнде үсік күтіледі, деп хабарлайды BAQ.KZ «Қазгидромет»-ке сілтеме жасап.
Мамандарының болжамынша, елдің басым бөлігінде жаңбыр мен қар жауады. Жауын-шашын 20 қазан күндіз Павлодар облысын, ал 21-22 қазанда Қазақстанның шығысын қамтиды.
Қай өңірлерде көктайғақ пен үсік болады?
Солтүстік пен шығыста синоптиктер көктайғақ болатынын айтты. Республика бойынша жел күшейіп, түнде және таңертең тұман түседі. Желдің екпіні мен көріну мүмкіндігі шектелген нақты учаскелер жалпы болжамда көрсетілмеген.
Оңтүстікте ауа райы жауын-шашынсыз болады, алайда түнде суытады. Бұл өңірде және оңтүстік-шығыста мамандар -3°C-қа дейін үсік жүретінін ескертті. Оңтүстік-шығыстың таулы аудандарында түнгі температура -8...-3°C аралығында болады.
Қай өңірлерде жылы ауа райы сақталады?
Батыста күндізгі температура +15…+22°C-қа дейін көтеріледі, дегенмен түнде кей жерлерде -6°C-қа дейін суытады. Маңғыстауда ауа температурасы алдымен +21…+26°C-қа дейін жылынып, кейін +18…+23°C-қа дейін төмендейді.
Оңтүстікте күндізгі көрсеткіштер +18…+23°C-тан +12…+17°C-қа дейін төмендейді. Оңтүстік-шығыста да салқындайды: синоптиктер +15…+20°C-тың орнына +8…+16°C болады деп болжайды.
Солтүстік өңірде айтарлықтай салқын сақталады: күндіз ауа температурасы +2…+10°C болады. Шығыста температура +2…+7°C-қа дейін, ал аймақтың шығыс бөлігінде -1°C-қа дейін төмендейді.
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