"Келешек" жүйесі: Қазақстанда балалардың білім капиталы қалай қалыптасады?
"Келешек" бірыңғай ерікті жинақтау жүйесінің негізгі мақсаты – балалардың жоғары, техникалық және кәсіптік білім алуына қажетті қаржыны алдын ала жинақтауға жағдай жасау.
Білім – кез келген мемлекеттің ұзақ мерзімді дамуының негізгі капиталы. Қазіргі әлемде жоғары білімнің құны жыл сайын артып, ата-аналардың баласының болашағына ерте бастан қаржы жинау қажеттілігі күшейіп келеді. Осы жағдайды ескере отырып, Қазақстанда балалардың білім алуына арналған жаңа қаржылық құрал – «Келешек» бірыңғай ерікті жинақтау жүйесі іске қосылды, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
Бұл бастама Мемлекет басшысының тапсырмасы негізінде әзірленіп, қазақстандық отбасыларға балалардың болашақтағы білім алу шығындарын алдын ала жоспарлауға мүмкіндік беретін жаңа тетік ретінде ұсынылды. Сарапшылардың пікірінше, «Келешек» жүйесі тек қаржылық қолдау құралы ғана емес, сонымен қатар халық арасында ұзақ мерзімді жинақ мәдениетін қалыптастыруға бағытталған маңызды әлеуметтік жоба болып табылады.
Білімге инвестиция салудың жаңа моделі
«Келешек» бірыңғай ерікті жинақтау жүйесінің негізгі мақсаты – балалардың жоғары, техникалық және кәсіптік білім алуына қажетті қаржыны алдын ала жинақтауға жағдай жасау. Бағдарламаға сәйкес, бала 5 жасқа толған сәттен бастап оның атына арнайы білім беру жинақ шоты ашылады. Бұл қаражатты кейін Қазақстандағы немесе шетелдегі колледждер мен жоғары оқу орындарында оқу ақысын төлеуге пайдалануға болады.
Жүйенің басты ерекшелігі – мемлекет алғаш рет балалардың білім алуына арналған жинаққа тікелей қатысушы ретінде қосылып отыр. Яғни ата-аналардың жинағына қоса мемлекеттік қолдау да қарастырылған. Мұндай тәжірибе көптеген дамыған елдерде қолданылып келеді және азаматтардың ұзақ мерзімді жинақтау белсенділігін арттырудың тиімді тетігі ретінде бағаланады.
Мемлекет қандай қолдау көрсетеді?
«Келешек» жүйесінің ең маңызды артықшылығы – бастапқы білім беру капиталының берілуі. Ресми мәліметтерге сәйкес, бағдарламаға қатысатын және ағымдағы жылы 5 жасқа толған әрбір бала үшін мемлекет 60 айлық есептік көрсеткіш (АЕК) көлемінде бастапқы капитал аударады. 2025 жылғы есеп бойынша бұл шамамен 235,9 мың теңгені құрайды. Ал жетім балалар мен ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балалар үшін бұл сома екі есе көп – 120 АЕК немесе шамамен 471,8 мың теңге көлемінде белгіленген.
Бұдан бөлек, мемлекет жыл сайын салым сомасына сыйлықақы есептейді. Жалпы санаттағы балалар үшін сыйлықақы мөлшері 5 пайыз болса, әлеуметтік осал топтарға жататын отбасылардың балалары үшін 7 пайыз көлемінде қарастырылған. Сонымен қатар жинақтарға банк сыйақысы немесе инвестициялық табыс қосылып отырады.
Осылайша, баланың білім қоржыны бірнеше көзден қалыптасады: ата-ананың жарнасы, мемлекеттік бастапқы капитал, мемлекеттік сыйлықақы және қаржы ұйымдарының инвестициялық табысы.
Жүйе қалай жұмыс істейді?
«Келешек» бағдарламасына қатысу үшін ата-аналар мемлекеттік білім беру жинақтау жүйесіне қатысатын екінші деңгейлі банктерде немесе сақтандыру ұйымдарында арнайы шот ашуы қажет. Қазіргі таңда бұл жүйеге бірқатар банктер мен сақтандыру компаниялары қатысуда.
Бағдарлама шарты бойынша ата-аналар жыл сайын белгілі бір ең төменгі жарна енгізіп отыруы тиіс. Бұл талап жинақтау процесінің үздіксіздігін қамтамасыз етуге бағытталған. Мемлекет қолдауының сақталуы да осы талаптардың орындалуына байланысты.
Жүйенің тағы бір ерекшелігі – жинақталған қаражаттың сақталуына кепілдік берілуі. Банктердегі қаражат Қазақстанның депозиттерге кепілдік беру қоры арқылы қорғалса, сақтандыру өнімдері бойынша арнайы кепілдік механизмдері қарастырылған.
Алғашқы нәтижелер қандай?
Бағдарлама толық іске қосылғаннан кейін оған деген қызығушылық біртіндеп арта бастады. Ғылым және жоғары білім министрлігінің мәліметіне сәйкес, 2025 жылғы 1 желтоқсандағы жағдай бойынша «Келешек» жүйесі аясында 59 862 арнайы шот ашылған. Оның ішінде 8 046 бес жасар балаға мемлекет тарапынан бастапқы білім беру капиталы аударылған.
Бұл көрсеткіштер бағдарламаның алғашқы кезеңінің өзінде қоғам тарапынан сұранысқа ие болғанын аңғартады. Сарапшылардың пікірінше, жүйенің танымалдығы алдағы жылдары арта түседі, өйткені ата-аналар балалардың жоғары білім алуына қатысты қаржылық тәуекелдерді алдын ала басқаруға ұмтылады.
Сонымен қатар 2025 жылы мемлекет бағдарлама аясындағы алғашқы төлемдерді жүзеге асыра бастады. Бастапқы капиталдың нақты аударылуы жобаның теориялық бастама емес, нақты жұмыс істейтін қаржылық құралға айналғанын көрсетті.
Статистикалық көрсеткіштер және алғашқы нәтижелер
«Келешек» бірыңғай ерікті жинақтау жүйесі іске қосылғаннан кейін оған қызығушылық біртіндеп артып келеді. Ғылым және жоғары білім министрлігінің мәліметіне сәйкес, 2026 жылдың басындағы жағдай бойынша бағдарлама аясында 60 мыңға жуық арнайы білім беру жинақ шоты ашылған. Бұл көрсеткіш қазақстандық отбасылардың балалардың болашақтағы біліміне алдын ала қаржы жинауға деген қызығушылығының артып келе жатқанын көрсетеді.
Бағдарламаның негізгі артықшылықтарының бірі – мемлекет тарапынан берілетін бастапқы білім капиталы. Қолданыстағы тәртіпке сәйкес, 5 жасқа толған әр балаға мемлекет 60 АЕК көлемінде бастапқы капитал аударады. 2026 жылғы есептік көрсеткіш бойынша бұл шамамен 240 мың теңгені құрайды. Ал әлеуметтік тұрғыдан осал санаттағы балаларға мемлекет тарапынан көрсетілетін қолдау көлемі бұдан да жоғары. Атап айтқанда, жетім балалар мен ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балалар үшін бастапқы капитал мөлшері 120 АЕК немесе шамамен 480 мың теңге деңгейінде белгіленген.
Сонымен қатар бағдарламаға қатысушылар үшін ұзақ мерзімді жинақтауды ынталандыратын қосымша тетіктер қарастырылған. Жинақтарға жыл сайын мемлекет тарапынан 5-7 пайыз көлемінде сыйлықақы есептеледі. Оның ішінде әлеуметтік осал топтарға жататын отбасылардың балаларына берілетін сыйлықақы мөлшері жоғары. Бұған қоса, банк сыйақысы немесе инвестициялық табыс қосылып, қаражаттың өсуіне мүмкіндік береді.
Сарапшылардың пікірінше, мұндай қолдау тетіктері жоғары білімге қажетті қаржыны жинақтауды жеңілдетіп қана қоймай, қоғамда ұзақ мерзімді қаржылық жоспарлау мәдениетін қалыптастыруға ықпал етеді. Өйткені қазіргі жағдайда жоғары білім алу шығындары жылдан-жылға өсіп келеді. Сарапшылардың бағалауынша, Қазақстандағы жоғары оқу орындарындағы оқу ақысы соңғы жылдары орта есеппен 10-15 пайыз аралығында қымбаттаған. Бұл ата-аналардың балалардың болашақтағы білім алуына арналған қаржылық резервті ертерек қалыптастыру қажеттілігін күшейтіп отыр.
Осы тұрғыдан алғанда, «Келешек» бағдарламасы тек білім беру саласындағы әлеуметтік қолдау құралы ғана емес, сонымен бірге отбасылардың қаржылық тұрақтылығын нығайтуға бағытталған ұзақ мерзімді инвестициялық механизм ретінде қарастырылуда. Егер қазіргі динамика сақталса, алдағы жылдары бағдарламаға қатысушылар саны бірнеше есе өсіп, балалардың білім алуына арналған жинақтау мәдениетінің қалыптасуына елеулі ықпал етуі мүмкін.
Бағдарламаның әлеуметтік маңызы
Қазақстанда жоғары білімге деген сұраныс жыл сайын артып келеді. Ұлттық статистика бюросының деректеріне сәйкес, елде жыл сайын жүздеген мың мектеп түлегі жоғары оқу орындарына түседі. Алайда көптеген отбасы үшін оқу ақысының қымбаттауы елеулі қаржылық салмақ болып қала береді.
Осы тұрғыдан алғанда «Келешек» жүйесі әлеуметтік саясаттың жаңа форматына айналып отыр. Егер бұрын мемлекет негізінен гранттар бөлу арқылы қолдау көрсетсе, енді азаматтардың өз жинақтарына қосымша серпін беру тәсілі енгізілуде.
Бұл тәсіл бірнеше маңызды міндетті шешеді. Біріншіден, ата-аналардың қаржылық жауапкершілігін арттырады. Екіншіден, балалардың білім алу мүмкіндігін кеңейтеді. Үшіншіден, қоғамда ұзақ мерзімді қаржылық жоспарлау мәдениетін қалыптастырады.
Сарапшылар нені айтып жүр?
Экономистердің пікірінше, бағдарламаның басты артықшылығы – мемлекет пен отбасының ортақ жауапкершілік моделін қалыптастыруы. Бұрын білім алу шығындарының негізгі бөлігі ата-аналардың мойнына түссе, енді мемлекет те жинақтау процесіне тікелей қатысады.
Сонымен қатар сарапшылар жүйенің тиімділігі халықтың қаржылық сауаттылығына байланысты екенін айтады. Себебі көптеген ата-аналар ұзақ мерзімді жинақтау құралдарының артықшылықтарын әлі толық пайдаланып отырған жоқ.
Тағы бір маңызды мәселе – инфляция. Егер жинақтардың табыстылығы инфляция қарқынынан төмен болса, қаражаттың нақты құны төмендеуі мүмкін. Сондықтан бағдарлама тиімділігін сақтау үшін мемлекет пен қаржы институттары кірістілік деңгейін тұрақты бақылауда ұстауы қажет.
Болашақтағы мүмкіндіктер
«Келешек» жүйесінің тағы бір ерекшелігі – жинақталған қаражаттың икемді пайдаланылуы. Егер бала мемлекеттік грант иеленсе, қаражатты магистратураға, басқа білім беру бағдарламаларына немесе заңнамада көзделген өзге мақсаттарға пайдалану мүмкіндігі қарастырылған. Кейбір жағдайларда қаражатты тұрғын үй жағдайын жақсартуға бағыттау мүмкіндігі де қарастырылған.
Бұл бағдарламаны қарапайым депозиттен гөрі әлеуметтік маңызы жоғары ұзақ мерзімді қаржылық құралға айналдырады.
«Келешек» бірыңғай ерікті жинақтау жүйесі – Қазақстанның білім беру және әлеуметтік саясатындағы жаңа бастамалардың бірі. Бағдарлама балалардың болашақ білім алуына арналған қаржылық қор қалыптастырып қана қоймай, қоғамда жинақтау мәдениетін нығайтуға бағытталған.
2025 жылдың соңына қарай жүйеде шамамен 60 мыңға жуық шоттың ашылуы оның қоғам тарапынан қолдау тапқанын көрсетті. Мемлекеттік бастапқы капитал, жыл сайынғы сыйлықақы және инвестициялық табыс тетіктері ата-аналарды ұзақ мерзімді жоспарлауға ынталандырады. Алдағы жылдары бағдарламаның тиімділігі оның қаншалықты кең ауқымда қолданылатынына және қазақстандық отбасылардың қаржылық белсенділігіне тікелей байланысты болмақ.
Егер жоба жоспарланған деңгейде дамыса, «Келешек» жүйесі Қазақстандағы білім беру қолжетімділігін арттырудың және адами капиталды нығайтудың маңызды құралдарының біріне айналуы әбден мүмкін.
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