Каспий жағалауынан 170-тен астам бекіре балығының өлексесі табылды
Маңғыстау облысының Қарақия ауданындағы Каспий теңізі жағалауынан бекіре тұқымдас 173 балықтың өлексесі табылды.
Маңғыстау облысының балық инспекциясы басқармасының мәліметінше, 20 қазанда мамандар «Өмір глэмпинг» демалыс базасынан Песчаный мүйісіне дейін және одан әрі Құрық портына дейінгі жағалауды тексерген.
Нәтижесінде 15 шақырымға созылған аумақтан 173 балықтың өлексесі анықталды. Олар бір жерге шоғырланбай, жағалау бойына шашылып жатқан. Мамандардың сөзінше, балықтарды қатты батыс желі жағаға шығарып тастаған.
Табылған балықтар толықтай кеуіп, табиғи мумификация сатысына өткен. Осыған байланысты олардың жұмсақ тіндерінен гистологиялық және токсикологиялық зерттеуге сынама алу мүмкін болмаған.
Осыған байланысты балықтардың қырылу себебін анықтау мүмкін емес. Сырттай тексеру кезінде олардың денесінен балық аулау торларының іздері, сондай-ақ ауыз қуысынан қармақ құралдарынан қалған тесілген іздер анықталған жоқ, – деп хабарлады балық инспекциясы басқармасы.
Қазір мамандар теңіз суынан сынама алып жатыр. Өлген балықтарды жинау, тасымалдау және жою шаралары жүргізілуде.
Оқиға туралы Қарақия аудандық полициясына, Маңғыстау облысының Экология департаментіне және жергілікті атқарушы органдарға хабарланған.
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