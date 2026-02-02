Израиль "Шекарасыз дәрігерлер" ұйымына Газа секторында жұмыс істеуге тыйым салды, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Ұйым өз қызметкерлерінің тізімін беруден бас тартқандықтан, 28 ақпанға дейін аймақтан кетуі керек. Бұл туралы DW арнасы жазды.
"Шекарасыз дәрігерлер" гуманитарлық ұйымы 28 ақпанға дейін Газа секторынан кетуі керек, - деп хабарлады Израильдің Диаспора істері министрлігі.
Желтоқсан айында Израиль 37 халықаралық гуманитарлық ұйымға Газа секторында жұмыс істейтін қызметкерлері туралы деректерді беруді бұйырды, олардың жұмыс рұқсаттарын 2026 жылдың наурыз айынан бастап қайтарып аламыз деп қорқытты. Израиль бұл «қауіпсіздік және ашықтық стандарттарын» сақтау үшін қажет деп мәлімдеді.
Қаңтар айында "Шекарасыз дәрігерлер" ұйымы тізімдерді беруге уәде берді, бірақ оны орындамады. Ұйымның өзі Израиль билігімен келісімге келуге тырысқанын, бірақ қызметкерлердің деректері тек әкімшілік мақсаттарда пайдаланылатынына және адамдарға қауіп төндірмейтініне кепілдік алмағанын атап өтті.