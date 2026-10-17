Италияның түкпір-түкпірінде студенттер жаппай наразылыққа шықты

Италияда 400 мыңнан астам адам наразылыққа шығып, шерулер кезінде полициямен қақтығыс болды. 17 қазанда жаңа акциялар өтеді деп күтілуде.

17 Қазан 2026, 10:12
АВТОР
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Фото: Reuters/Francesco Fotia TPX 17 Қазан 2026, 10:12
17 Қазан 2026, 10:12
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Фото: Фото: Reuters/Francesco Fotia TPX

Италияда студенттер жариялаған «Мелониге қарсы күн» (No Meloni Day) акциясы өтті. Наразылыққа қатысушылар мектеп ғимараттарының тозуына қарсылық білдіріп, әскери өнеркәсіпті қаржыландыруды сынға алды. Сондай-ақ мигранттардың балаларына мектептерде орын бөлуді шектейтін жарлыққа қарсы шығып, француз оқушыларымен ынтымақтастықтарын білдірді.  ANSA агенттігінің мәліметінше, Италияның ондаған қаласында студенттердің жаппай наразылығы өтіп, ұйымдастырушылардың мәліметінше, оған 400 мыңнан астам адам қатысқан. Жастар «Бомба аз, оқу аудиториясы көп болсын!» деп ұрандатты. Олар мектеп ғимараттарының тозуына, әскери өнеркәсіпті қаржыландыруға және мигранттардың балаларына мектептерде орын бөлуді шектейтін шешімге қарсылық білдірді.

Турин мен Римде наразылыққа қатысушылар мен полиция арасында қақтығыс болып, полиция кәсіподақтарының мәліметінше, онға жуық қызметкер жарақат алған. Болоньяда да қақтығыс тіркелді.

Италия премьер-министрі Джорджа Мелони азаматтардың бейбіт шеруге шығу құқығын қолдайтынын, алайда зорлық-зомбылыққа жол берілмеуі керегін мәлімдеді. Ал Демократиялық партия жетекшісі Элли Шляйн мектептердегі мәселелер мен баспана жалдау құнының қымбаттығына студенттерді кінәлауға болмайтынын айтты.

17 қазанда Италияда Жалпы италиялық еңбек конфедерациясының акциясымен тұспа-тұс келетін жаңа наразылықтар өтеді деп күтілуде.

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