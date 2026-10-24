Италияның оңтүстігінде бір аптада 60 жер сілкінісі тіркелді

Жер сілкінісінің ошағы Тиррен теңізінің оңтүстік бөлігінде, Эол аралдарының солтүстік-батысында орналасқан.

24 Қазан 2026, 07:45
АВТОР
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pixabay 24 Қазан 2026, 07:45
24 Қазан 2026, 07:45
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Фото: pixabay

Италияның Сицилия аралы маңында жер сілкіністері жалғасып жатыр. Соңғы жерасты дүмпуінің магнитудасы 5,5-ке жеткен. Бұл туралы BAQ.KZ Gazeta.ru басылымына сілтеме жасап хабарлайды.

Жер сілкінісінің ошағы Тиррен теңізінің оңтүстік бөлігінде, Эол аралдарының солтүстік-батысында орналасқан.

Ұлттық геофизика және вулканология институтының Жер сілкіністері департаментінің директоры, сейсмолог Сальваторе Страмондоның айтуынша, бір апта ішінде Сицилия аралының жағалауында 60 жер сілкінісі тіркелген.

Ал жұма күні аталған аймақта 15 жерасты дүмпуі болған.

Қазіргі уақытта өңірде сейсмикалық белсенділік байқалып отыр. Мамандар жер сілкіністерін тіркеп, жағдайды бақылауда ұстап келеді.

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