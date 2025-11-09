Қазақстанның соңғы жаңалықтары
Басты жаңалықтар

Ислам ынтымақтастығы ойындары: Қазақстандық жүзгіштер алтынға таласады

Бүгiн, 10:21
130
olympic.kz/Тұрар Қазанғапов
Фото: olympic.kz/Тұрар Қазанғапов

Эр-Риядта (Сауд Арабиясы) өтіп жатқан Ислам ынтымақтастығы ойындарында жүзуден алғашқы жарыс күні аяқталды, деп хабарлайды BAQ.KZ.

Ұлттық олимпиадалық комитеттің мәліметіне сүйенсек, жарыс күнінің қорытындысы бойынша Қазақстан құрамасының өкілдері бірқатар финалдық кезеңдерге жолдама алды.

Әділбек Мусин, Максим Сказобцов және Софья Сподаренко 50 метрге баттерфляй әдісімен жүзуден финалға шықты.

Айбат Мырзамұратов 100 метрге брасс әдісімен жүзуден алтын медаль үшін сынға түседі.

Ал 50 метрге еркін стильмен жүзуден шешуші кезеңде ел намысын Софья Сподаренко мен Глеб Коваленя қорғайды.

